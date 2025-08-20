韓国の上場中堅企業５００社のうち半数以上が上半期に営業利益を減らしたことがわかった。景気不確実性が大きくなり赤字に転落した企業も６０社に達した。

企業データ研究所のＣＥＯスコアが２０日に発表した調査結果によると、これら企業の上半期の営業利益は総額６兆３４１１億ウォンで前年同期の６兆６１５３億ウォンより４．１％減少した。同じ期間に売り上げは１２２兆６２７７億ウォンで前年の１１８兆９２６０億ウォンより３．１％増加したが、収益性は悪化した。

上半期に営業利益が減った企業は２６９社で全体の５３．８％に達した。６０社は赤字に転落し、エコプロマテリアルズ、トップエンジニアリング、チャバイオテック、三扶土建、ＳＴＸ、パールアビスなど２２社は赤字が拡大した。

業種別ではＩＴと電機電子が最も大きな打撃を受けた。この業種の営業利益は昨年上半期の１兆３４６２億ウォンから今年は１兆１００億ウォンと２５％落ち込んだ。営業利益減少上位１０社のうち半数のソジンシステム、ＷＣＰ、多元シス、ＪＮＴＣ、ワイソルなどがＩＴ・電機電子業種に属する。

建設・建築材業種も営業利益が前年比４２．５％減り、ＩＴ・電機電子に続き減少幅が大きかった。これに対しサービス業種は昨年の７９７７億ウォンから今年は１兆４２９億ウォンと３０．７％増加し最も大幅な改善を見せた。ＹＧエンターテインメントは昨年の１８０億ウォンの赤字で今年は１７９億ウォンの黒字に戻り増加幅が目立った。

造船・機械・設備業種もやはり３２．２％増えて２番目に高い増加率を記録した。

ＣＥＯスコア関係者は「ＩＴ・電機電子業種が米国発の関税政策の余波で需要不振に陥り営業利益が大幅に減った。中堅企業は大企業の影響を多く受けるだけに景気不況が続けば業績悪化が進みかねない」と分析した。