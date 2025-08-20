『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、目黒蓮（Snow Man）と佐野勇斗（M!LK）が学ラン姿でブランコに乗る動画が公開された。

【写真＆動画】学ランの目黒蓮と佐野勇斗がブランコでじゃれ合うオフムービーなど①～④

■「また明日も来ようね」と言う目黒に、うれしそうに「また来ようねめめ！」と返す佐野

Snow Manは学ラン姿を、8月15日の放送からはじまった『それスノ』新企画「SOOKIES」で披露。この企画は、Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジする。佐野は8月15日の放送に出演した。

公開されたのは、目黒と佐野が並んでブランコに乗る動画。目黒が「楽しいね」と佐野を見つめると、佐野も「楽しいいいい！ブランコ楽しい」と笑顔。「また明日も来ようね」と言う目黒に、「また来ようねめめ！」と答える佐野。

「ブランコ楽しい！」とゴキゲンな佐野より一足先にポンッとブランコを飛び降りた目黒。「止めてぇぇ」と言う佐野に「5時のチャイムも鳴るから、もう帰ろう」と目黒がブランコを止めてあげる。しかし佐野はブランコの揺れが収まらず降りられない。

ようやくブランコを降りると、フラフラとカメラに近づき「カット！」と言う佐野。それを後ろから笑顔で見守る目黒だった。

ふたりは2024年に映画化もされたドラマ『トリリオンゲーム』（2023年）でハル（目黒）とガク（佐野）というバディ役で共演。

盟友の息の合ったやり取りに「小学生みたいでかわいい」「ブランコ飛び降りるめめかっこいい」「ふたりのやりとり青春すぎる」「またハルガクに会えたみたい！」というファンの声が続々と到着している。

なお、ブランコに座り笑顔でピースする目黒と、その後ろに立った佐野が決め顔をするツーショットも公開。

佐野は個人Instagramで、同じ位置で目黒がトリリオンポーズを披露しているツーショットなどを公開し「ハル君に会えた！！！楽屋にも遊びに来てくれて、ずっと一緒に喋ってました。久しぶりにめちゃくちゃ楽しかったなぁーーーー」という感想も綴っている。

■揺れるブランコに乗る佐野を優しく止めてあげる目黒

■「久しぶりにめちゃくちゃ楽しかったなぁーーーー」（佐野）

■新企画「SOOKIES」予告動画