『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、阿部亮平と佐久間大介の“学ラン”ショットが公開された。

■教室で撮影された『それスノ』新企画のオフショット

オフショットは、8月15日の放送よりスタートした新企画「SOOKIES」の一幕。「SOOKIES」は、Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジする。

公開されたのは、教室内での阿部と佐久間の教室で撮影されたツーショット。

メガネ姿でニッコリほほ笑み、両手を腰の前に組んで姿勢よく立つ阿部。一方で佐久間は、椅子にドッカリと座り学ランを肩に羽織り、ピンクのTシャツを見せて、顔を傾けカメラをキリッと見つめている。佐久間のポンパヘアにも注目。

「優等生のあべちゃんと不良のさっくんの組み合わせ最高」「マンガみたいで尊い」「優等生と不良がなぜか仲いいやつだ」「あべちゃんメガネ似合う」「前髪あげてるさっくんかわいい」などといった声が続々と到着している。

