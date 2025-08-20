米記者が紹介

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放つなど5打数1安打2打点で、チームの11-4の勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は明日の先発登板の翌日、21日（同22日）は休養日にすると話した。米記者が報じた。

20日（同21日）の先発が予定されている大谷。その後の予定が明らかになった。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者はXでロバーツ監督の談話を紹介。「デーブ・ロバーツによると、ショウヘイ・オオタニは木曜日に休養する。ウィル・スミスがDHを務める可能性が高い。これがオオタニにとって今季初の本当の休養日となる（4月の2試合欠場は父親リスト入りのため）」と記した。

米メディアもこぞって報道。X上の日本人ファンからは「素晴らしい判断」「SD戦前にこれは良いね」「大谷さんにもついにお休みが！！！」「登板翌日に休みいいと思う」などの声が寄せられた。

大谷はこの試合、2回の第2打席で打球速度115.9マイル（約186.52キロ）、角度19度の弾丸44号を放った。6試合ぶりの一発でカイル・シュワーバー（フィリーズ）と並んでリーグトップに立った。



（THE ANSWER編集部）