¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê23¡Ë¤ÎËå¤Ç¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀî·ëºÚ¡Ê20¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¥Ê¥À¥ëÀèÀ¸¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ê¥À¥ë¤¬¡¢¥²¥¹¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö»Ð¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÁ´Á³¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ã¤¦¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¸½ºß¤Ï»Ð¤È¤Î»Å»ö¤¬9³ä¡¢1¿Í¤Ç¤Î»Å»ö¤¬1³ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÇº¤ß¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡ÖÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬1ÈÖÈæ³Ó¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Ê¥À¥ë¤Î¡È½õ¼ê¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×°æ¸ý¹ÀÇ·¤â¡ÖÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ¡È°ã¤¦¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀ¨¤¤ÎÉ¤¤¤³¤È¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£