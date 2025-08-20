奈緒、水着姿の遊泳ショット公開「気持ち良さそう」「可愛いが渋滞」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】女優の奈緒が20日、自身のInstagramを更新。フィンランド旅行での水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】奈緒「気持ち良さそう」と話題の遊泳ショット
奈緒は「念願のフィンランド旅はリンネル10月号にて」と雑誌『リンネル』（宝島社）撮影でのフィンランド旅行を報告し、「すっかり、癒されてしまった」と現地での体験を回顧。フィンランドの美しい湖で水着姿で泳ぐ写真では、緑豊かな自然に囲まれた湖での開放的な遊泳シーンとなっている。
また『美しいキモノ』2025年秋号（株式会社ハースト婦人画報社）への掲載も紹介し「素敵な木綿のお着物を着せていただきました」と着物姿もアップしている。
この投稿に、ファンからは「泳いでる写真、すごく気持ち良さそう」「可愛いが渋滞」「フィンランド羨ましい」「自然体で美しい」「綺麗で可愛い」「雑誌楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
