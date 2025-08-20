【MLB】ロッキーズ4ー11ドジャース（8月19日・日本時間20日／デンバー）

【映像】ゴルフのよう…角度19度の超低弾道ライナー

ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号ソロアーチを放った。角度わずか19度という常識外れの軌道に、ファンからは驚きの声が相次いだ。

この日のロッキーズ先発ゴンバーは過去通算13打数4安打、うち2本塁打と好相性の相手。ドジャースが3点リードの2回に迎えた第2打席では3球目、90.6マイル（約145.8キロ）のストレートを逃さなかった。ライトスタンドへ一直線で叩き込む6試合ぶりの1発となった。

昨季の44号到達が8月23日（日本時間24日）の127試合目だったのに対し、今季44号はそれより1試合早い126試合目で到達。自身のキャリア最速ペースでの到達となった。

打球速度は115.9マイル（約186キロ）、飛距離は413フィート（約126メートル）、そして打球角度はわずか19度。ライナー性の超低弾道でスタンドまで届く“異次元の軌道”に、敵地はどよめきに包まれた。

中継の視聴者からも「角度やばw」「何だ今の弾道w」「ゴルフボールですか？」「20度以下でホームランはやばい」「ライナーになる打球」「普通はフェン直だよなあ」「化け物だわ」と驚きの声が並んだ。まるでゴルフのドライバーショットのような鋭い打球が、改めて大谷の驚異的な打撃能力を証明した格好だ。

ドジャースは序盤からリードを広げ、最終的に大勝。44号で再び弾みをつけた大谷が、どこまで本塁打数を積み重ねていくのか、ファンの関心は高まる一方だ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）