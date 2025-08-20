ÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤óÌ¿Æü¡ÄÂ©»Ò¡¦ÅÄÃæ¸÷¤¬£±Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÂç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÊÑ²½¤¬¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â²þ¤á¤ÆÄÉÅé
¡¡À¼Í¥¤ÎÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯8·î20Æü¤Ë61ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÅÄÃæ¸÷¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¬µã¤±¤ë¡ÄÀ¸Á°¤ÎÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¡õÂ©»Ò¡¦ÅÄÃæ¸÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯8·î20Æü¤Ç¡¢Êì¤ÎÅÄÃæÆØ»Ò¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÊì¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊì¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤Ëº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëº£¤â¡¢´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤º£¤â¡£´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡Ö8·î20Æü¤ÏÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¡£Áá¤¤¤Ê¡£¤â¤¦1Ç¯¤«¡×¡ÖÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Ê¡×¡Ö¾¯º´¤Î¤¢¤ÎÀ¼¤¬¤Þ¤¿Ê¹¤¤¿¤¤¡£ÁðÆåÁÇ»Ò¤Ï¤¢¤Î¿Í°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤È²þ¤á¤ÆÄÉÅé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡ÙÁðÆåÁÇ»ÒÌò¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥ê¥µ¥ê¥µÌò¡¢¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡ÙËö±ÊÈþÎëÌò¡¢¡ØFate¡¿stay night¡Ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù²Ö¸æÌò¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥Õ¥é¥ó¥áÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
