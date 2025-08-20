“BTS＆TXTの弟分”CORTIS、デビュー曲『What You Want』MV公開！メンバー全員の共同演出で才能披露

BIGHIT MUSICからデビューした新ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、斬新なアイデアを詰め込んだMVを公開した。

【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

CORTISは8月20日午前0時、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルにて、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』のタイトル曲『What You Want』のMVを公開した。18日に先行公開されたコンセプチュアルパフォーマンスフィルムとは異なり、ストーリー性のある構成で注目を集めている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

MVでは、メンバーたちが夢と現実の境界を絶え間なく行き来する。序盤では灼熱の砂漠で車が故障し立ち往生する姿が描かれるが、次のシーンではレストランで居眠りする姿が映し出され、前の場面が夢だったことを示唆する。 現実に戻ったと安心すると、レストランでは食材が宙を舞い、ガソリンスタンドではガソリンの代わりにジュースが噴き出す。砂漠から食堂、地下鉄、ガソリンスタンドへと場所が変わる度に目を覚ましたように見えるが、実はそこも現実ではなく新たな夢であるという、日常的な空間で繰り広げられる非日常的な出来事が、予測不能な面白さを演出している。さらに誇張されたアングルやリズム感ある編集、メンバーの劇的なリアクションが加わり、まるでブラックコメディ映画を見ているような仕上がりになっている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

特筆すべきは、このMVに5人のメンバー全員が共同演出として名を連ねている点だ。ユニークな構図やユーモラスなシチュエーション設定には、10代ならではのフレッシュな発想が光る。また、楽曲のメッセージ「欲しいものはためらわず手に入れる」という“夢”を、眠る時に見る“夢”として二重の意味で解釈し、映像のキーワードに据えた点も注目に値する。CORTISは、音楽とパフォーマンスはもちろん、映像制作まで共同で手がけることで、“ヤングクリエイタークルー”としての実力を示した。

CORTISは18日午後6時にタイトル曲『What You Want』をリリースしデビューした。この楽曲は、20日午前6時時点で、タイ・インドネシア・オランダなど計15カ国・地域のiTunes「トップソング」にランクインし、早くもグローバル人気の兆しを見せている。今後は21日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに音楽番組での活動を開始し、9月8日にデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』を正式リリースする予定だ。

（記事提供＝OSEN）