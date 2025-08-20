女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンに”現金ケーキ”をプレゼント？誕生日サプライズに注目

女優のイ・ミンジョンが、夫イ・ビョンホンのために特別な誕生日プレゼントを用意した。

8月19日、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には「気づけば空白期が5年になった件について… | MJの一方通行コミュニケーション」というタイトルの映像が公開された。

夫への誕生日プレゼントに悩んでいたイ・ミンジョンは「最近流行している現金ケーキや花を見た」と話し、イ・ビョンホンに現金ケーキを贈ろうか考えていたことを打ち明けた。

（画像＝「イ・ミンジョンMJ」）

イ・ミンジョンは「オッパ（イ・ビョンホン）はお小遣いをあげることはあっても、もらうことはないだろうと思って」とし、もし現金ケーキを受け取ったらどうなるか想像してみたと語った。そして「もし現金をプレゼントすることになったら撮影してみる」とも予告した。

数日後、イ・ミンジョンは実際にイ・ビョンホンの誕生日パーティーで現金ケーキをプレゼントする映像を公開し、話題を集めた。ケーキから5万ウォン（約5000円）札が次々と出てくると、イ・ビョンホンはもちろん、周囲の人々も感嘆。特に一緒にいたコメディアンのシン・ドンヨプが札束を持って行こうとするおどけた仕草を見せ、笑いを誘った。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子〜Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。