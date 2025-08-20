「2人にそっくり」西野未姫、夫・山本圭壱＆娘との家族ショットに反響！ 「遺伝子最強」「キュンキュン」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月19日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。
【写真】西野未姫、夫・山本圭壱＆娘との家族ショットに反響！
この投稿にファンからは、「山本ファミリーかわい過ぎる」「けいちょんも幸せそうな表情……かな？」「最高ー！ホント大好きファミリー」「ほんとお2人にそっくり」「お花つけてるのめっちゃ好き」「かわい過ぎてキュンキュン」「ほっこりします」「遺伝子最強」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「山本ファミリーかわい過ぎる」西野さんは「そういえば！この前3人でシナぷしゅの映画を観てきました」とつづり、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さん、娘との家族ショットを公開しました。写真は映画のポスターの前で撮影されたもので、西野さんは笑顔を見せ、山本さんは目を大きく見開いたユニークな表情、娘はじっとカメラを見つめています。家族のあたたかい日常が伝わってくるほほ笑ましい1枚です。
「3人ともかわいい」西野さんは4月4日の投稿でも、「今日で26歳になりました」とつづり、家族ショットを公開。コメントでは、「未姫ちゃんお誕生日おめでとう」「3人ともかわいい」「すてきなご夫婦」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
