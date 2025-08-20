お笑いタレントのなかやまきんに君が、ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ発表会に出席しました。なかやまきんに君が代表を務める会社から現金800万円をだまし取ったとして、元スタッフの男が逮捕されてから初の公の場です。



きんに君は頭にたまごの被り物をし、スーツ姿で登場。「最高たまご責任者＝Chief Tamago Officer(CTO)」として、新商品のPRに一役買いました。







きんに君は、“ヤー！どうもやってまいりました。Chief Tamago Officerに就任しました、なかやまきんに君でーす。パワー！”と元気にあいさつ。“頭にたまごを被っていると、周りの音が聞こえづらいんですよ。今日は皆様の笑い声も聞こえてないんですけれども…ウケてますでしょうか？ウケてます？“と不安顔。再び“パワー！“といつものポーズを決めると、司会から、“ウケてますよ“とフォローが入り、会場は笑いに包まれました。







1日5個昼と夜に分けて「とろ〜り」半熟のゆでたまごを食べると言うきんに君。ネタ作りも朝と夜に分けて行うそうですが、“何か新ネタができないかな、これは欠かさずやってますよ。ちなみに、20数年間できておりません。ウケてますか？できなかったのかいっ！“と自虐気味に笑わせました。







新商品の試食では、“このトリプル月見バーガー、私は食べたいんですが、筋肉にも聞いてみてもよろしいでしょうか。ヤー！ヤー！ヤー！ヤー！ヤー！“と「ヤー！」を何度も繰り返して迷っている様子。最後は、“おい、俺の筋肉、トリプル月見バーガーを食べるのかい、食べないのかい、どっちなんだい！食ーべーる！パワー！“と言うと、大きく口を開けて頬張り、“とろーりなんで、口の中でとろけていって、卵の甘みとかハンバーガーのソースとの絡みが一緒になって、めちゃくちゃおいしいです“としっかり食レポ。“たまご好きの僕としては最高に幸せです“と笑顔を見せました。







最後は、“人類を卵まみれにしていきますよー！ヤー！“とポーズを決めて新商品をアピールしました。

