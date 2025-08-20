「レベルアップしてる」柳原可奈子、“サマーバケーション弁当”に「食べてしまうのが勿体無い」の声！
タレントの柳原可奈子さんは8月20日、自身のInstagramを更新。“サマーバケーション弁当”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】柳原可奈子のかわいすぎる“サマーバケーション弁当”
ファンからは「こんなにかわいいお弁当を見たことがないです」「凄い手が込んでて愛情いっぱい！」「どんどんレベルアップしてるー」「食べてしまうのが勿体無い」「大人の私でも食べたくなる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんなにかわいいお弁当を見たことがないです」柳原さんは「今日はサマーバケーション弁当です」とつづり、弁当を写真で公開。「ちくわのぴよぴよ達も、たまご焼きのくまさんも、サングラスをかけて夏を満喫しております」「美白ぴよと日焼けぴよにわかれてるのがポイント笑」とあるように、動物たちが夏仕様になっています。娘たちを楽しませるために、柳原さんの工夫が凝らされた一品です。
過去にも弁当を公開5日の投稿でも、弁当を写真で公開していた柳原さん。動物が入っているのは同じですが、よく見比べてみるとメニューやデザインが違っているのが分かります。気になった人は、過去の弁当もチェックしてみてくださいね。
