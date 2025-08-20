20日午後1時13分、岩手県と気象台は、雫石町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜全解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞

・雫石町

