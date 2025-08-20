µ¢¾Ê¤Î¿·´´Àþ¤¬¡¢°Å·¸õ¤Ç¡Ö2»þ´ÖÈ¾¡×ÃÙ±ä¡ª Éã¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ§¤¤Ìá¤·¼õ¤±¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥Ê¥¼¡© ÊÖ¶â¤Ë¤Ê¤ë¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§
¿·´´Àþ¤¬2»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¤¿¤é¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë
JR¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë2»þ´Ö¡Ê120Ê¬¡Ë°Ê¾åÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤¬Á´³ÛÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ～¿·Âçºå´Ö¤ÇÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¡ÊÄÌ¾ï´ü¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î±¿ÄÂ¤Ï1Ëü4720±ß¤Ç¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¾è¼Ö·ô¤¬8910±ß¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤¬5810±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÆÃµÞÎÁ¶â¤Î5810±ß¤¬ÊÖ¶âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥êー¥ó¼Ö¤ä¥°¥é¥ó¥¯¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆÃµÞÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ëÄÉ²ÃÎÁ¶âÊ¬¤ÏÊÖ¶â¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ～¿·Âçºå´Ö¤Ç¥°¥êー¥ó¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÆÃµÞÎÁ¶â¤È¥°¥êー¥óÎÁ¶â¤Î¹ç·×¤Ï1Ëü680±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖ¶âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤ÈÆ±¤¸5810±ß¤Ç¤¹¡£
¾è¼Ö·ôÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÃÙ±ä¤¬2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÉýÃÙ±ä¤·¤¿ºÝ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡©
Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Ã¤×¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢±Ø¤ÎÁë¸ý¤ä·ôÇäµ¡¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»æ¤Î¤¤Ã¤×¤Ï¡¢¼«Æ°²þ»¥¤ËÄÌ¤¹¤È¼ê¸µ¤ËÌá¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¤Ã¤×¼«ÂÎ¤¬¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Î¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¼êÂ³¤¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤ÇÁë¸ý¤¬º®»¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÙ±äÅöÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÙ±äÈ¯À¸Æü¤ÎÍâÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÖ¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸åÆü¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥Þー¥ÈEX¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¾è¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê²þ»¥¤òÄÌ¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¯¡¢ÊÌÅÓ¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£2»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÃÙ±ä¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ôÆü¸å¤ËÆÃµÞÎÁ¶â¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ø¼«Æ°Åª¤ËÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö·À¡×¤ä¡Ö´ë¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¤¤Ã¤×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°ã¤¦¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¾¦ÉÊ¤ä¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤×¤ÏJR¤Î°ìÈÌÅª¤Êµ¬Äê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤äÈÎÇä¸µ¡¢¤Þ¤¿¤Ï±Ø·¸°÷¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÃÙ±ä¾ÚÌÀ¤¬¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤×¤ò10Æü°ÊÆâ¤Ëµ®½ÅÉÊ°·¤¤¤ÇÍ¹Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆÃµÞÎÁ¶âÁêÅöÊ¬¡×¤Ë¸Â¤êÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¤¤Ã¤×¤È¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÊýË¡¤â¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Þ¤Ç¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¤¤Ã¤×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¶â³Û¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â³ä°Â¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖ¶â³Û¤âÄÌ¾ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞÎÁ¶â¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·À©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â»¤òËÉ¤²¤ë
¿·´´Àþ¤¬2»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ôÀé±ß¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÏÊÖ¶â¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»æ¤Î¤¤Ã¤×¤Î¾ì¹ç¤Ï²þ»¥¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¤Ã¤×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÉý¤ÊÃÙ±ä»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤×¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ÆÃµÞÎó¼Ö¡Ê¿·´´Àþ¤ò´Þ¤à¡Ë¤äµÞ¹ÔÎó¼Ö¤¬¡¢ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÙ±ä¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ§¤¤¤â¤É¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò EXÍ½Ìó Í½Ìó¤·¤¿Îó¼Ö¤¬2»þ´Ö°Ê¾åÃÙ±ä¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¤³¤ó¤Ê»þ¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤?? ¡ÚJRÊÔ¡Û Îó¼Ö±¿µÙ¡¦ÃÙ±ä»þ¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É～
¼¹É®¼Ô : ÉÍºêÍÚæÆ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î