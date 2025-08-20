小学生の娘の夢は「看護師」か「保育士」だそうです。大学や専門学校にかかる”学費”ってどのくらいでしょうか？

看護師になるには？ 大学と専門学校の違いと学費

看護師をめざすには、主に「看護大学」「短期大学」「専門学校」の3つの進学ルートがあります。どの学校を卒業しても看護師国家試験の受験資格を得られますが、学費や学び方に違いがあります。

●国公立の看護大学：4年間で250万～300万円程度

●私立の看護大学：4年間で500万～700万円程度

●専門学校（3年制）：3年間で250万～400万円程度

●短大（3年制）：3年間で250万～450万円程度

大学進学を選ぶとより幅広い医療分野を学べ、保健師や助産師などの資格取得につながる道もあります。また、看護系の学校では学費のほかに白衣・教材・実習費などで年間10万～20万円が追加で必要になるケースもあります。



保育士になるには？ 大学・短大・専門学校それぞれの学費

保育士をめざす場合は、指定保育士養成施設である「大学」「短大」「専門学校」に進学するか、保育士試験を受験し資格を取得する方法があります。進学した場合の学費の目安は以下のとおりです。

●国公立大学：4年間で250万～300万円程度

●私立大学：4年間で400万～600万円程度

●短大・専門学校（2年制）：2年間で200万～300万円程度

看護師に比べれば学費はやや低めですが、保育士養成課程ではピアノのレッスンや楽器購入、教材費、実習費などがかかります。



奨学金や給付型支援制度の活用方法

「そんな大金を一度に準備できない」と心配な方も多いでしょう。そこで頼りになるのが奨学金や国の支援制度です。まず、日本学生支援機構（JASSO）の奨学金があります。返済が必要な貸与型に加え、条件を満たせば返済不要の給付型奨学金も利用できます。

さらに、2020年度から「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。これは住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯を対象に、授業料減免や給付型奨学金を組み合わせて支援する制度です。看護・保育系の学校も対象なので、条件にあてはまれば負担を大幅に軽減できます。

自治体によっては「保育士修学資金貸付制度」など、地元で一定期間働くことを条件に学費を貸与・免除する制度もあります。進学先を考える際には、こうした地域独自のサポートも確認するとよいでしょう。



まとめ：夢を応援するために早めの資金準備を

看護師や保育士をめざすには、国公立・私立や大学・専門学校によって学費に差があります。さらに実習費や教材費といった出費もあるため、「授業料だけ」では足りない点に注意が必要です。

一方で、奨学金や給付型支援制度を上手に活用すれば、家計の負担を減らせます。大切なのは「どのくらい必要か」を把握し、早めに準備や情報収集を始めることです。

小学生のうちから少しずつ資金計画を立てていけば、お子さんの夢を安心して応援できるはずです。夢に向かって頑張る姿を支えられるよう、親として今からできる準備を進めていきましょう。



出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー