教育費に追われた結果、50代夫婦で貯金は300万円。50代の“平均”と“中央値”はどのくらい？

50歳代の平均貯蓄額は？

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査 2024年（二人以上世帯）」によると、50歳代の貯蓄額の平均は1168万円です。金額帯ごとの割合は表1を参考にしてください。

表1

貯蓄額 割合 金融資産非保有 29.2％ 100万円未満 8.7％ 100～200万円未満 5.9％ 200～300万円未満 5.1％ 300～400万円未満 3.7％ 400～500万円未満 3.2％ 500～700万円未満 6.3％ 700～1000万円未満 5.8％ 1000～1500万円未満 7.6％ 1500～2000万円未満 3.8％ 2000～3000万円未満 6.3％ 3000万円以上 10.7％

出典：金融経済教育推進機構（J-FLEC）「家計の金融行動に関する世論調査2024年（二人以上世帯）」を基に筆者作成

最も割合が多いのは「貯蓄ゼロ」の29.2％、次に多いのは「3000万円以上」の10.7％となっています。



50歳代の貯蓄額の中央値は？

今回の事例では「貯金300万円」ということで、平均値と大きくかけ離れていますが、実際に比較するのは平均値よりも中央値にした方がよいでしょう。

平均値は、数値の合計をその数値の数で割ったもの、中央値は数値を大きさの順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値です。平均値は、極端に大きな数値や小さな数値に左右されますが、中央値はその影響を受けません。

上記の調査では、50歳代の貯蓄額の中央値は250万円です。そのため、今回の事例は「普通と同じくらいの貯金額である」と考えてよいでしょう。



50代からの貯蓄のコツ

子どもがいる家庭では教育費の支払いに追われて老後のための貯蓄が十分にできず、不安に感じることもあるかもしれません。

しかし、50代だと、子どもが社会人になり始める時期という家庭もあるでしょう。教育費の負担が減ってきたら、少しずつ老後のための資金を貯める準備にシフトしていくことをおすすめします。

50代からの貯蓄のコツは「無駄な支出の削減」と「収入を増やす工夫」です。

支出を削減するには、固定費の見直しが効果的です。例えば、格安スマホへの乗り換えや不要な保障の解約などにより、通信費や保険料を削減できる可能性があります。また、光熱費やサブスクリプションにかけている費用を削減できないか見直してみるのもよいでしょう。

収入を増やすには、資格取得による昇進や副業などの方法もありますが、iDeCo（個人型確定拠出年金）やNISAなどの制度を利用して資産形成を始めることもおすすめです。



50代の貯蓄の平均値は1168万円、中央値は250万円

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の調査によると、50代の貯蓄の平均値は1168万円、中央値は250万円です。

数値を大きい順に並べてちょうど真ん中にくる中央値を参考にした場合、今回の事例の「貯金300万円」は普通と同じくらいの金額と考えてよいでしょう。

教育費に追われて思うように貯金を増やせなかったと感じる場合は、無駄な支出を削減するとともに、収入を増やす工夫をし、50代から貯蓄を増やしていくことが大切です。

固定費の見直しや資産形成など、自分にできることから始めてみることをおすすめします。



出典

金融経済教育推進機構（J-FLEC） 家計の金融行動に関する世論調査 2024年 二人以上世帯各種分類別データ 統計表の番号4 金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー