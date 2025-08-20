「ディズニーランド」に子ども2人を連れて初めて行く予定です。“入場料”や食事、グッズ代など全部合わせてどれくらいの予算を見ておけば安心でしょうか？

家族4人で初めてのディズニーランド！ 何にお金がかかるの？

ディズニーランドへ初めて行くなら、どのような出費があるのかを知っておくことで、余裕をもって準備できます。

主な出費は以下の5つです。

●チケット（パーク入場料）

●交通費（往復の電車代・バス代・車の場合は駐車料金など）

●食事・飲み物代

●グッズやお土産代

●オプション費用（ディズニー・プレミアアクセスなどの有料アトラクション予約、ショー鑑賞券や有料体験コンテンツなど）

これらを含めてトータルでどれくらいの予算が必要になるのか、次の章で具体的に解説していきます。



チケット・食事・グッズ…子連れディズニーの予算目安

それでは、家族4人（大人2人＋子ども2人）の場合、実際にどれくらいかかるのかを見てみましょう。



1.チケット代（1デーパスポート）

ディズニーランドのチケットは日によって価格が変動する「変動制料金」です。大人は7900円～1万900円、子どもは4700円～5600円程度です。

例えば、中程度の混雑日で計算すると、

●大人

9400円×2人＝1万8800円

●子ども

5200円×2人＝1万0400円

→ 合計 約2万9200円

2.食事・飲み物代

園内のレストランやワゴンは価格がやや高めです。目安としては、大人1人3000円、子ども1人2000円、家族4人で 約1万円～1万2000円です。軽食やデザート、ドリンクなども考慮するとこの金額が妥当です。



3.グッズ・お土産代

カチューシャや定番のお菓子など、子どもが欲しがるアイテムがたくさんあります。1人あたり2000～3000円だとして、家族全体で 8000～1万2000円と考えておきましょう。

※グッズの購入内容によっては大きく変動するため、事前に予算上限を決めておくのがおすすめです。



4.その他オプション費

「ディズニープレミアアクセス」（有料の優先入場パス）は、1つのアトラクションで1500～2500円（利用アトラクションや日程で変動）。家族全員分を1回分利用すると追加で3000～5000円程度を見込んでおくと安心です。

※何回分・何人分利用するかにより金額は変動します。



節約しながら楽しむ！ ムダを省くコツとおすすめプラン

予算は心配だけど、楽しみも妥協したくない。そんなご家庭向けに、予算内で満足するためのコツを紹介します。



1.チケットは平日が狙い目！

平日や閑散期を選ぶと、チケット代が1人あたり1000円以上安くなる場合もあります。2025年の料金変動制では、混雑が少ない日は7900円～8900円台と比較的安く、土日祝や連休中は9900円～1万0900円と高めに設定されています。公式サイトの「料金カレンダー」で事前に価格を確認しましょう。



2.食事は持ち込み不可。けれど工夫次第で節約可能

ディズニーは原則、食べ物の持ち込みは禁止です。ただし、再入園制度があるため、近隣のコンビニやレストランで外食する方もいます（自己責任で行ってください）。園内では「セットメニュー」や「お子さまランチ」を選ぶとコスパが良いです。



3.グッズは子どもと一緒に“予算上限”を決めておく

「今日は1人2000円まで」と事前に約束すると親子で安心できます。同じ商品でも価格帯に幅があるため、探せば手頃なグッズも見つかります。



予算を立てて安心！ 初ディズニーを最高の思い出にするために

もちろん、もっと贅沢にすれば上限はありませんが、「子どもとの楽しい思い出」を作るには、無理のない範囲で準備することが大切です。

「いくらかかるんだろう？ 」という不安が、「これだけあれば楽しめる！ 」という安心に変われば、当日もきっと笑顔で過ごせます。計画は早めに立てて、思い出に残るすてきなディズニー体験を楽しんでください！



出典

株式会社オリエンタルランド パークチケット

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー