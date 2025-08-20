◆米大リーグ ロッキーズ４―１１ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２回に６試合ぶりの４４号ソロを放つなどチームを１８安打１１得点の快勝に導いた。

３―０の２回２死。左腕ゴンバーの内角低め直球を完璧に捉えると、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）、今季“最低”となる打球角度１９度の“超弾丸ライナー”で右中間にあるブルペンに放り込んだ。飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）。２０１５年に導入されたＭＬＢのデータ分析システム「スタットキャスト」によると、最高到達点はわずかに５４フィート（約１６・５メートル）という異次元の低飛行アーチだった。チーム１２６試合目の４４号で、シーズン５６発ペース。ナ・リーグ本塁打王争いではシュワバー（フィリーズ）を追走してトップに並んだ。

敵地のクアーズフィールドは標高約１６００メートルに位置し、高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％打球の飛距離が伸びるとされる。大谷は“打者天国”とも呼ばれる球場で今季５戦３発となった。この日２得点で今季１２０得点は両リーグ断トツとなっている。

２０日（同２１日）の同戦は投手として今季１０度目の登板予定。節目のメジャー通算１０００試合目の出場でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶりの白星を目指す。この日の勝利の整列後には敵地のマウンドを確認する姿もあった。