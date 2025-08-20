韓国ドラマ『100番の思い出』、U-NEXTで配信決定 キム・ダミ、シン・イェウン、ホ・ナムジュン出演の青春ロマンス
俳優のキム・ダミ、シン・イェウン、ホ・ナムジュンが出演し、友情と初恋を描いた韓国ドラマ『100番の思い出』が、9月14日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時配信が決定した。
【動画】韓国ドラマ『100番の思い出』ティザー
JTBCの新ドラマ『100番の思い出』は、1980年の韓国を舞台に、バスの案内員として働く2人の女性の友情と、1人の男性を巡る初恋を描いたレトロな青春ロマンス。
チョンア運輸の100番バス案内員として働くコ・ヨンレ役には、『ソウルメイト』『梨泰院クラス』でブレイクを果たしたキム・ダミを起用。母親との生活を支えるため、懸命に働く女性を演じる。
同じく案内員として働くソ・ジョンヒを務めるのは、『コッソンビ熱愛史』の主演シン・イェウン。チョンア運輸に彗星のごとく現れた、才能と情熱あふれる人物を巧みに表現する。
そんな2人の前に運命的に現れるハン・ジェピルは、『婚礼大捷＜こんれいたいしょう＞ -愛結ぶ二人-』『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』で注目を集めた俳優ホ・ナムジュンが演じる。
100番バスで働くヨンレとジョンヒの輝かしい友情と、そんな2人が恋に落ちてしまうジェピルとの切ない初恋を、1980年代のノスタルジックな韓国の背景とともにエモーショナルに描かれる本作。信頼と実力のある若手俳優3人が織りなす、笑って泣ける大人の青春ロマンスとなっている。
■『100番の思い出』 配信情報
製作国：韓国
製作年：2025年
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：9月14日（日）深夜0:20〜※毎週日・月曜日配信
■スタッフ
監督：キム・サンホ
脚本：ヤン・ヒスン、キム・ボラム
■キャスト
キム・ダミ、シン・イェウン、ホ・ナムジュン ほか
