「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェア

　アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを期間限定で開催する。

【商品概要】「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアメニューの値段など

　今年の秋も、びっくりドンキーから秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった、2種のバーグディッシュと、1種のサイドメニューが期間限定で登場。日本の秋を味覚と視覚で楽しめる、同店でしか味わえない月見メニューをとろ〜り卵をたっぷりからめて堪能したい。

■商品詳細

『月見てりたまマヨバーグディッシュ』

黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースは、甘辛な味わいとまろやかなコクを楽しめる。卵黄とたまごサラダを混ぜて。

『ベーコンエッグベネバーグディッシュ』

ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースにとろ〜り卵黄がマッチした、食べ応えのある一品。オランデーズソースとハンバーグソースはご飯にもよく合う。

『月見てりたまマヨポテト』

揚げたてホクホクのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた、おつまみとしてもぴったりな一品。卵黄とたまごサラダを混ぜて。