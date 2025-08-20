【丹羽家のおうち天才ごはん】キーマカレー史上最強!? 山椒の風味がクセになる「山椒ねぎキーマ」
現役Jリーガーの夫・詩温さんと、栄養士の妻・真梨菜さん。そしてフレンチブルドックのマーチくんがいる丹羽さん家のレシピは、調味料のかわりに香味野菜や薬味をふんだんに使うことで限りなくヘルシーに、それでもしっかりパンチのある味を実現。おまけに、味付けをシンプルにしている分調理工程も簡単という嬉しさも！
※本記事は丹羽家ごはん著の書籍『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■丹羽家について
妻…真梨菜
栄養士・アスリートフードマイスター。元公務員。趣味は食べることと体を動かすこと。東京出張の際には、時間を見つけて気になるお店に足を運ぶ。信条は思い立ったが吉日。
夫…詩温
明治大学体育会サッカー部出身。現役プロサッカー選手。手先が不器用だが料理が好きで、特に韓国料理とカレーが得意。趣味は料理と珍奇植物の収集・育成。アメリカ出身だが日本語が得意。
マーチ
フレンチブルドッグの男の子。食べることと散歩と詩温と真梨菜が大好き。お肉には目がない。レタスは食べないけどパクチーは食べる味の違いが分かる男。
■キーマカレー史上最強レシピ（丹羽家調べ）
山椒ねぎキーマ
おいしすぎて夫がゴール決めたときくらい感動した
牛肉やにんにく、ねぎの効果で疲労回復や体力アップが期待できる一品です。ベースの味つけは和風なので、くどくなく食べやすい。最後にかける山椒の風味がクセになります。
■材料（2〜3人前）
牛ひき肉… 200g
玉ねぎ… 1/2個
小ねぎ… 1束
にんにく… 3片
温かいごはん…適量
油…大さじ1
酒…大さじ1
しょうゆ…大さじ1
みりん…大さじ1
トマトペースト…大さじ1
カレー粉…大さじ1
山椒…小さじ1
塩…小さじ1
■作り方
1 玉ねぎ、にんにくをみじん切りにしたら、油を熱したフライパンに入れてよく炒める。小ねぎは小口切りにしておく。
2 1のフライパンにトマトペースト、カレー粉、塩を入れてあえたら、牛ひき肉を入れて焼き色がつくまで炒める。ひき肉に火が通ったら、酒、しょうゆ、みりんを加え、水けが飛ぶまで炒める。
3 2に山椒を加えたら火を止め、1の小ねぎを加えてあえたら、器に盛ったごはんの上にかけて完成。
■ポイント
目玉焼きをのせて崩しながら食べたり、白ごまを振りかけたりするのもおすすめ！
著＝丹羽家ごはん／『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』