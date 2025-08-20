「NEWS」の小山慶一郎（41）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に実姉で料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）とともにゲストとして生出演。最もお世話になった先輩を明かした。

「特にお世話になった先輩はいるか？」と聞かれた小山は「滝沢秀明くん」と「TOBE」の社長を務める滝沢秀明氏（43）の名前を即答した。

「タッキーにお世話になりまして」と小山。「当時、ジュニアでバックダンサーで踊っていた時に、うちの事務所って三角形、センターがいてガーって皆がいて、僕が一番後ろの一番端っこだったんですよ。どうにかこれをどんどんみんな前に上げていきたいっていう勝負があって。この時に一番端っこの時に、タッキーに“小山、そのまま普通に踊っていると、その位置から変われないぞ”と。“もっとアピールしろ”って。僕は馴染まなきゃいけないと思っていたけど、“ここでアピールしていいんだ”ってことを知ったんですよ」と回顧した。

「それからだんだん踊り方とか、表情とか、いろんなことが変わってきて。たまに家まで車で送っていただいたりして」と小山。「いろんなお話も伺って、だいぶお世話になりました」と感謝した。

澤部が「そういうのってやっぱりバックだから、馴染まなきゃというか、あんまり目立っちゃいけないのかなって思いますもんね、普通はね」と話すと、小山も「そうじゃないですか。でもセンターぐらいのつもりでやっていい、っていうことを（教えられた）」と明かした。

「やりすぎて怒られる人とかはいないんですか？」と質問。小山は「あ、実際いました」とぶっちゃけ。その後は「ステップ一個でもなんかちょっと大きくするだけでも違うし、その時に笑顔でも違うし。だんだん上がっていくのがわかるんですよ。マイクを持てるっていう夢があるんですけど、気づくとマイクを持たせてもらえるんですよ。“そこまで行こう”っていうので、みんな頑張る」と振り返った。