¡Ú²èÁü¡Û¥­¥¦¥¤¡ß´Ú¹ñÎÁÍý!? ¶Ã¤­¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡Ö¥­¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡×¥ì¥·¥Ô

³Ø¹»µë¿©¤¬¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¡£

ËèÆüË»¤·¤¤Ãæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¹¥¤ß¤ò¹Í¤¨¤¿Ãë¿©¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤ó¤Ê¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃë¿©ÌäÂê¡×¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ç¤¹¡£·è¤á¤é¤ì¤¿Ä´Íý»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â·×»»¤µ¤ì¤¿³Ø¹»µë¿©¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¼¥¹¥×¥ê ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦±ÉÍÜ¶µÍ¡¤Î¾¾´Ý¾©¤µ¤ó¤Ë¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª

¢£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¾¾´Ý¾©¡Ê¤Þ¤Ä¤Þ¤ë¤¹¤¹¤à¡Ë¤µ¤ó

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦±ÉÍÜ¶µÍ¡¤Î¾¾´Ý¾©¤µ¤ó


¡ÖÆüËÜ°ìÈþÌ£¤·¤¤µë¿©¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦±ÉÍÜ¶µÍ¡

Âè8²ó¡ÖÁ´¹ñ³Ø¹»µë¿©¹Ã»Ò±à¡×¤Ë¤Æ¡¢ÃËÀ­±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡

¢£¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤È¤Ï¡©

¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤òºî¤ë¾¾´Ý¤µ¤ó


¥Ø¥ë¥Ñ¤È¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ÉÍÜ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£

¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍýÁÛÅª¤Êµë¿©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ö»þÃ»¡×¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¡Ö¿©°é¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤Î5¤Ä¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤Ï¤³¤Î5¤Ä¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£

¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¸¥Î©¤òËèÆü¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤Îµë¿©¸¥Î©É½¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡ª¥×¥í¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¸¥Î©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

¢£¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¡È¥­¥¦¥¤¡É

¤½¤ó¤Ê¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ¡¢¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¥­¥¦¥¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥­¥¦¥¤¤Ï¿È¶á¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç±ÉÍÜÁÇ½¼Â­Î¨No.1¤Î¿©ºà¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢Å´¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¡¢ËèÆüÀÝ¤ê¤¿¤¤10¼ï¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿©»ö¤Ë¥­¥¦¥¤¤ò1¸Ä²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç1Æü¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£

¿©»ö¤Ë¥­¥¦¥¤¤ò1¸Ä²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦


¤â¤Á¤í¤ó¥­¥¦¥¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤ªÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¤¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥­¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢£¥­¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý­¡ ¥­¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß

¥Ø¥ë¥·¡¼¡õËþÂ­¤ÊÊØÍø¥ì¥·¥Ô¡Ö¥­¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡×


º£²ó¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ìÈÖ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥­¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡×¡£¥­¥¦¥¤¡ß´Ú¹ñÎÁÍý!?¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÁêÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Á¥Â¥ß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌý¤Ã¤³¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥­¥¦¥¤¤Î»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ë¡£¥¿¥ì¤Ë¤â¥­¥¦¥¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥í¥ê¤È¥Á¥Â¥ß¤ËÍí¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÇò¤´¤ÞÂçº¬¥¹¡¼¥×¡×¤ò¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È°ìÁØ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£

¢£¡Ø¥­¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡Ù¤Îºî¤êÊý

¥Á¥Â¥ß¤Î¥¿¥ì¤Ë¤â¥­¥¦¥¤¤ò¡ª


¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¡¦¥Ë¥é¡Ä1Â«

¡¦¿Í»²¡Ä1/4ËÜ

¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä1/4¸Ä

¡¦²«¿§¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä1/4¸Ä

¡¦»ÔÈÎ¤Î¥Á¥Â¥ß¤ÎÊ´¡Ä1ÂÞ

¡¦Íñ¡Ä1¸Ä

¡¦¿å¡Ä200ml

¡¦ßÖ¤áÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¦»Å¾å¤²¤Î¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¦¥¿¥ì¤Î ¤æ¤º¤Ý¤ó¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸4

¡¦Çò¤´¤Þ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥­¥¦¥¤¡Ä2¸Ä

¡Úºî¤êÊý¡Û

1.¥Ë¥é¤ÏÃ»ºýÀÚ¤ê¡¢¿Í»²¤Ï¤»¤ó¤®¤ê¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹¤Ë¤¹¤ë

2.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÌîºÚ¡¢Ê´¡¢Íñ¡¢¿å¤òº®¤¼¤ë

3.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËßÖ¤áÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¤ë(¸ü¤ß¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤ÎÌý¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë)

4.¼å²Ð¡ÁÃæ²Ð¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÎ¾ÌÌ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯

5.¾Æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÀµÊý·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë

ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¾å¤Ë³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥­¥¦¥¤¤ò¾þ¤Ã¤Æ´°À®

¢¨¥¿¥ì¤Ë¤â¥­¥¦¥¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹

¢¨¥¿¥ì¤Î¼¡¤Ï¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÌ£ÊÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹

¢¨ÄÌ¾ï¤Ï3Ëç¤ËÊ¬¤±¤ÆÇö¤¯¾Æ¤¯¤â¤Î¤ò1Ëç¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç»þÃ»¡õÌý¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹

¡Ú±ÉÍÜ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¥¨¥Í¥ë¥®¡¼: 295kcal ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á: 8.7g »é¼Á: 9.5g Ãº¿å²½Êª: 46.5g ¿©ÊªÁ¡°ÝÁíÎÌ¡§4.0g ¥Ó¥¿¥ß¥óC: 107mg

¢£¥­¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý­¢´ÊÃ±ÀäÉÊ¥­¥¦¥¤¥Ñ¥¤

¡Ö´ÊÃ±ÀäÉÊ¥­¥¦¥¤¥Ñ¥¤¡×


¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥­¥¦¥¤¥ì¥·¥Ô¤«¤é¤â¤¦1ÉÊ¡Ö´ÊÃ±ÀäÉÊ¥­¥¦¥¤¥Ñ¥¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¤³¤Á¤é¤â¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶¼ê·Ú¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£

ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ë»ÔÈÎ¤Î¾Æ¤­¥×¥ê¥ó¤ò¾è¤»¤Æ¾Æ¤­¡¢ºÇ¸å¤Ë¥­¥¦¥¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤½¤¦¢ö¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£

¢£¡Ø´ÊÃ±ÀäÉÊ¥­¥¦¥¤¥Ñ¥¤¡Ù¤Îºî¤êÊý

¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡Ê18­Ñ¡ß18­Ñ¡Ë¡Ä1Ëç

¡¦¾Æ¤­¥×¥ê¥ó¡Ä1¸Ä

¡¦Íñ²«¡Ä1¸Ä

¡¦¥­¥¦¥¤¡Ê¥µ¥ó¥´¡¼¥ë¥É/¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡Ä³Æ1¸Ä

¢¨¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤ÇOK

¡Úºî¤êÊý¡Û

1.ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¾ï²¹¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ½Ð¤·¤Æ²òÅà¤¹¤ë

2.¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò4ËçÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¹¥¤­¤ÊÀÞ¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯

3.¾Æ¤­¥×¥ê¥ó¤ò·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ËÍñ²«¤òÅÉ¤ë

4.¥ª¡¼¥Ö¥óÍ¾Ç®200¡î¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ15Ê¬¾Æ¤¯

5.ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ºÙÌÜ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥­¥¦¥¤¤ò¾è¤»¤Æ´°À®

¡Ú±ÉÍÜ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û

¥¨¥Í¥ë¥®¡¼: 221kcal ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á: 4.6g »é¼Á: 12.2g Ãº¿å²½Êª: 24.9g

¿©ÊªÁ¡°ÝÁíÎÌ¡§1.2g ¥Ó¥¿¥ß¥óC: 33mg

³Ø¹»µë¿©¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥­¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¤ÏÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

