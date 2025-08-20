¥¥¦¥¤¡ß´Ú¹ñÎÁÍý!? ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¹Í¤¨¤¿¡Ö¥¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡×¤¬¾×·â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡Ú¥ì¥·¥Ô¡Û
¡Ú²èÁü¡Û¥¥¦¥¤¡ß´Ú¹ñÎÁÍý!? ¶Ã¤¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡Ö¥¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡×¥ì¥·¥Ô
³Ø¹»µë¿©¤¬¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¡£
ËèÆüË»¤·¤¤Ãæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¹¥¤ß¤ò¹Í¤¨¤¿Ãë¿©¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃë¿©ÌäÂê¡×¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ç¤¹¡£·è¤á¤é¤ì¤¿Ä´Íý»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â·×»»¤µ¤ì¤¿³Ø¹»µë¿©¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¼¥¹¥×¥ê ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦±ÉÍÜ¶µÍ¡¤Î¾¾´Ý¾©¤µ¤ó¤Ë¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÆüËÜ°ìÈþÌ£¤·¤¤µë¿©¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦±ÉÍÜ¶µÍ¡
Âè8²ó¡ÖÁ´¹ñ³Ø¹»µë¿©¹Ã»Ò±à¡×¤Ë¤Æ¡¢ÃËÀ±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡
¢£¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤È¤Ï¡©
¥Ø¥ë¥Ñ¤È¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ÉÍÜ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£
¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍýÁÛÅª¤Êµë¿©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ö»þÃ»¡×¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¡Ö¿©°é¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤Î5¤Ä¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤Ï¤³¤Î5¤Ä¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¸¥Î©¤òËèÆü¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤Îµë¿©¸¥Î©É½¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡ª¥×¥í¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¸¥Î©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¡È¥¥¦¥¤¡É
¤½¤ó¤Ê¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ¡¢¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¥¥¦¥¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥¦¥¤¤Ï¿È¶á¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç±ÉÍÜÁÇ½¼ÂÎ¨No.1¤Î¿©ºà¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢Å´¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¡¢ËèÆüÀÝ¤ê¤¿¤¤10¼ï¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤Ë¥¥¦¥¤¤ò1¸Ä²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç1Æü¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¥¦¥¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤ªÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¤¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡ ¥¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß
º£²ó¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ìÈÖ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡×¡£¥¥¦¥¤¡ß´Ú¹ñÎÁÍý!?¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥Â¥ß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌý¤Ã¤³¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¥¦¥¤¤Î»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ë¡£¥¿¥ì¤Ë¤â¥¥¦¥¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥í¥ê¤È¥Á¥Â¥ß¤ËÍí¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÇò¤´¤ÞÂçº¬¥¹¡¼¥×¡×¤ò¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È°ìÁØ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£
¢£¡Ø¥¥¦¥¤¥Á¥Â¥ß¡Ù¤Îºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡¦¥Ë¥é¡Ä1Â«
¡¦¿Í»²¡Ä1/4ËÜ
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä1/4¸Ä
¡¦²«¿§¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä1/4¸Ä
¡¦»ÔÈÎ¤Î¥Á¥Â¥ß¤ÎÊ´¡Ä1ÂÞ
¡¦Íñ¡Ä1¸Ä
¡¦¿å¡Ä200ml
¡¦ßÖ¤áÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦»Å¾å¤²¤Î¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥¿¥ì¤Î ¤æ¤º¤Ý¤ó¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¦Çò¤´¤Þ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¥¦¥¤¡Ä2¸Ä
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥Ë¥é¤ÏÃ»ºýÀÚ¤ê¡¢¿Í»²¤Ï¤»¤ó¤®¤ê¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹¤Ë¤¹¤ë
2.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÌîºÚ¡¢Ê´¡¢Íñ¡¢¿å¤òº®¤¼¤ë
3.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËßÖ¤áÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¤ë(¸ü¤ß¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤ÎÌý¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë)
4.¼å²Ð¡ÁÃæ²Ð¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÎ¾ÌÌ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯
5.¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÀµÊý·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¾å¤Ë³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¥¦¥¤¤ò¾þ¤Ã¤Æ´°À®
¢¨¥¿¥ì¤Ë¤â¥¥¦¥¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹
¢¨¥¿¥ì¤Î¼¡¤Ï¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÌ£ÊÑ¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨ÄÌ¾ï¤Ï3Ëç¤ËÊ¬¤±¤ÆÇö¤¯¾Æ¤¯¤â¤Î¤ò1Ëç¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç»þÃ»¡õÌý¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹
¡Ú±ÉÍÜ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼: 295kcal ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á: 8.7g »é¼Á: 9.5g Ãº¿å²½Êª: 46.5g ¿©ÊªÁ¡°ÝÁíÎÌ¡§4.0g ¥Ó¥¿¥ß¥óC: 107mg
¢£¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¢´ÊÃ±ÀäÉÊ¥¥¦¥¤¥Ñ¥¤
¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¥¦¥¤¥ì¥·¥Ô¤«¤é¤â¤¦1ÉÊ¡Ö´ÊÃ±ÀäÉÊ¥¥¦¥¤¥Ñ¥¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¤³¤Á¤é¤â¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶¼ê·Ú¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ë»ÔÈÎ¤Î¾Æ¤¥×¥ê¥ó¤ò¾è¤»¤Æ¾Æ¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¥¦¥¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤½¤¦¢ö¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡Ø´ÊÃ±ÀäÉÊ¥¥¦¥¤¥Ñ¥¤¡Ù¤Îºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡Ê18Ñ¡ß18Ñ¡Ë¡Ä1Ëç
¡¦¾Æ¤¥×¥ê¥ó¡Ä1¸Ä
¡¦Íñ²«¡Ä1¸Ä
¡¦¥¥¦¥¤¡Ê¥µ¥ó¥´¡¼¥ë¥É/¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡Ä³Æ1¸Ä
¢¨¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤ÇOK
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¾ï²¹¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ½Ð¤·¤Æ²òÅà¤¹¤ë
2.¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò4ËçÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¹¥¤¤ÊÀÞ¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯
3.¾Æ¤¥×¥ê¥ó¤ò·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ËÍñ²«¤òÅÉ¤ë
4.¥ª¡¼¥Ö¥óÍ¾Ç®200¡î¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ15Ê¬¾Æ¤¯
5.ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ºÙÌÜ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¥¦¥¤¤ò¾è¤»¤Æ´°À®
¡Ú±ÉÍÜ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼: 221kcal ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á: 4.6g »é¼Á: 12.2g Ãº¿å²½Êª: 24.9g
¿©ÊªÁ¡°ÝÁíÎÌ¡§1.2g ¥Ó¥¿¥ß¥óC: 33mg
¡á¡á¡á¡á
³Ø¹»µë¿©¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¡È¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¡É¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥ÑÎÁÍý¤ÏÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡áÊÔ½¸ÉôM