岩田剛典が手がける「GOD ONLY KNOWS」初のポップアップが渋谷V.A.に登場

俳優やアーティストとして活躍する岩田剛典がディレクションを務めるユニセックスブランド「GOD ONLY KNOWS」が、待望のブランド初となるポップアップストアを開催します。会場は渋谷・神宮前のコンセプトストア「V.A.」。限定アイテムやコラボレーション企画、来場者特典が揃った特別な空間で、ブランドの“流動的”な世界観を体感できる1週間がスタートします。

岩田剛典×GOD ONLY KNOWS ポップアップ詳細

「GOD ONLY KNOWS POP-UP STORE」は2025年8月26日（火）～9月1日（月）の期間、渋谷・神宮前「V.A.」にて開催。営業時間は10:00～20:00です。

物販スペースで購入すると「オリジナルステッカー」、カフェスペースでドリンクを注文すると「オリジナルコースター」が特典として用意されています（※特典はお一人様1点まで、数量限定）。

また、物販エリアは事前抽選制となり、公式フォームにて8月21日（木）17:00まで応募可能。カフェエリアは抽選不要で楽しめます。

FRAGMENTとのコラボや限定アイテムも♡

FRAGMENT × GOD ONLY KNOWS T-SHIRT

今回のポップアップを記念し、藤原ヒロシ氏の「FRAGMENT」とのコラボTシャツ（BLACK/WHITE 各8,800円）が登場。

PHOTO SEA T-SHIRT

さらに岩田剛典の日常を切り取った「PHOTO SEA T-SHIRT」（BLACK/WHITE 各8,800円）、POP-UP限定カラーのロゴTシャツやバッグ、キャップも展開。

DENIM JACKET（先行販売）

DENIM PANTS（先行販売）

先行販売アイテムには「DENIM JACKET」（BLACK 24,500円）や「DENIM PANTS」（BLACK 18,000円）がラインアップし、ファン必見のコレクションが揃います。

ファッションだけでなくカルチャーを横断するブランドの世界観を、実際に触れて楽しめる空間です。

限定の世界観を体験できる7日間

「GOD ONLY KNOWS」の初ポップアップは、オンラインだけでは感じられないブランドの“FLUID＝流動的”な表現を、五感で味わえる特別なイベント。

限定アイテムや特典、そして渋谷ならではのカルチャーが交差するひとときを過ごしてみませんか。

岩田剛典が創り出す唯一無二の世界観を体験できる1週間、気になる方は事前抽選をチェックして、ぜひ足を運んでみてください。