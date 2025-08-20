汚れの強弱によって使い分けするのがベスト！「ダイニング」のベタベタ解消掃除術
【画像で見る】キッチンに近いほど汚れがち。「汚れ」に気をつけたい家電
キッチンの油が空気に乗って届くダイニングは、カウンターや照明のかさ、エアコン周り、壁や天井など、手が届きにくいところまでベタベタしがち。油汚れが浮きやすい夏の高温時期に、サッと掃除しておくのが賢い技です！ 今回は、ダイニングのベタベタ解消掃除方法をご紹介します。
教えてくれたのは▷お掃除職人 きよきよさん
「ベタベタの主な原因は油汚れや手足から出る汗、皮脂汚れ。汚れの程度と種類を見極めて、ゴシゴシこすらず簡単に効率よく汚れを落としましょう！」
＊肌の弱い人は、ゴム手袋をして掃除をしてください。素地を傷めないように、洗剤は成分が弱いものから徐々に強いものに変えましょう。
■リビング＆ダイニング
⇒主に汗、皮脂汚れ
弱アルカリ性洗剤×クロス
フローリングや家具などについた黒ずみの主な原因は汗や皮脂の汚れ。洗剤を直接スプレーすると素材を傷めるおそれがあるので、クロスに洗剤を塗布してから汚れを拭き取って。
弱アルカリ性洗剤：かんたんマイペット \368 （編集部調べ）／花王
クロス：マイクロファイバーふきん（3枚） \110／DAISO
軽い汚れは...
フローリングの汚れは掃除機でほこりを取ってから、フロアモップにアルカリ性ウェットシートをつけて拭くだけ。ドアノブやスイッチプレートなどの汚れは、直接シートで拭くだけで◎。
■ダイニングのベタベタ解消
使う洗剤と道具
・アルカリ性ウェットシート
・フロアモップ
ガンコな汚れのときは…
・弱アルカリ性洗剤
・クロス
きよきよʼs アドバイス
キッチンの油が空気に乗って届くダイニング。通常のベタベタ汚れであればシートやフロアモップを使って拭き掃除、ガンコな汚れの場合はクロスに弱アルカリ性洗剤をスプレーしてから汚れを拭き取りましょう。
■照明のかさ
高い場所にある照明のかさも、エアコンと同様ベタベタ汚れがつきやすく、放置しがち。かさだけでなく天井から伸びるコードもシートでよく拭いて。
■エアコンまわり
キッチンに近ければ近いほど、エアコンの表面のベタベタ汚れはひどいもの。シートでこまめに拭き、ベタベタ汚れがひどくならない工夫を。
■キッチンカウンター
油のベタベタが付着しがちなキッチンカウンターには「とにかくものを置かない」ように。ものが少なければシートでささっと拭くだけでスッキリ。掃除がめちゃラクに。
■電気コードまわり
電気コードやWi-Fi のルーターはほこりを呼びやすくベタベタしがち。付着したほこりをまず掃除機で吸い取ってからシートでベタベタ汚れを拭き取って。
■壁
フロアモップにシートをつけ、始点と終点を決め、くまなく拭き掃除を。壁紙の材質によっては変色するので、掃除前に取扱説明書を読んで。
■天井
天井も壁と同様、フロアモップにシートをつけ、始点と終点を決めてコの字形にくまなく拭き掃除。隅にクモの巣が張られることもあるので、要チェック。
※掲載商品は取材時点（2025年6月9日）のもので、現在取り扱いがない、または店舗によって在庫がない場合があります。
＊ ＊ ＊
手が届きにくい場所の掃除は、ついつい腰が重くなってしまいますが、フロアモップにアルカリ性ウェットシートをつけて拭くだけであれば、フローリングの掃除ついでにもできますね！
監修／お掃除職人きよきよ 撮影／林 ひろし 編集協力／宇野津暢子
文＝徳永陽子