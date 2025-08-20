à±øÈ©á¥ª¥¸¤µ¤ó¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óàÊÌ¿ÍÊÑ²½á½÷»ÒÅÙ60¡ó¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ª44ºÐÈþÈ©ÈþÍÆ¸¦µæ²È¤Î²ÆÈ©ÂÐºö¤È¤Ï¡©¡¡
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¤Î¾¦ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë44ºÐÃËÀ¤ÎÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à²Æ¤ÎÏ·¤±È©áÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ¸¦µæ²È¤ÎÆ£ËÜ¥¹¥Ð¥ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤àÃæÇ¯ÃËÀ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÈþÈ©¤Ë¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤ÇÈþ¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤É¹¤Ê¤ÉÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢°û¤ßÊª¤Ï¶ËÎÏ²¹¤«¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤â¤Á¤í¤óËèÆüÅòÁ¥¤Ë¤â¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤êà²ÆÏ·¤±á¤ÎÂÐºö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤µ¤ÎÄó¶¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï½÷»Ò¤è¤ê½÷»Ò¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¡¼¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬½÷»ÒÅÙ60¤Ê¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ï10°Ê²¼¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£