­à±øÈ©¤Î¥ª¥¸¤µ¤ó­á¤«¤éÈþÍÆ¸¦µæ²È¤ËÅ¾¿È‼¼«¿È¤Î²ÆÈ©¥¹¥­¥ó¥±¥¢ÊýË¡¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ£ËÜ¥¹¥Ð¥ë(X@fujimotosubaru¤è¤ê)

¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×Èþ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á

¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¤Î¾¦ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë44ºÐÃËÀ­¤ÎÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡­à²Æ¤ÎÏ·¤±È©­áÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ¸¦µæ²È¤ÎÆ£ËÜ¥¹¥Ð¥ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤àÃæÇ¯ÃËÀ­¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÈþÈ©¤Ë¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤ÇÈþ¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤­É¹¤Ê¤ÉÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢°û¤ßÊª¤Ï¶ËÎÏ²¹¤«¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤â¤Á¤í¤óËèÆüÅòÁ¥¤Ë¤â¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê­à²ÆÏ·¤±­á¤ÎÂÐºö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

­à±øÈ©­á¤Î¥ª¥¸¤µ¤ó¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤Æ£ËÜ¥¹¥Ð¥ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤µ¤ÎÄó¶¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï½÷»Ò¤è¤ê½÷»Ò¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¡¼¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬½÷»ÒÅÙ60¤Ê¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ï10°Ê²¼¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 