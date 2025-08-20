清原果耶、“母＆相棒”とスイーツビュッフェで女子会「みんないい笑顔」
俳優の清原果耶、坂井真紀、宮澤エマが19日、出演中のTBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。3人で“女子会”をするオフショットが公開された。
【写真】「みんないい笑顔」スイーツビュッフェで“女子会”をする清原果耶＆坂井真紀＆宮澤エマ
本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じている。坂井は愛子の“母親”の千佳子を、宮澤は愛子と同じ法律事務所でパラリーガルとして働き、愛子の相棒的な存在でもある弓削留美子をそれぞれ演じている。
インスタの投稿では、「撮影合間に皆でスイーツビュッフェ堪能中 女子会中…？あれ、、その後ろに所長…？」のコメントとともに、スイーツビュッフェで楽しそうな3人の写真が公開された。また2枚目の写真では、カメラに向かって笑顔を見せる坂井の後方で、法律事務所の“所長”役を演じる岸谷五朗がこっそりとピースをする様子がとらえられている。
この投稿に視聴者からは「みんないい笑顔」「女子チームでいるといつも以上に楽しそうな果耶ちゃん」「ひょっこり写ってるのかわいい」などの声が寄せられている。
【写真】「みんないい笑顔」スイーツビュッフェで“女子会”をする清原果耶＆坂井真紀＆宮澤エマ
本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じている。坂井は愛子の“母親”の千佳子を、宮澤は愛子と同じ法律事務所でパラリーガルとして働き、愛子の相棒的な存在でもある弓削留美子をそれぞれ演じている。
この投稿に視聴者からは「みんないい笑顔」「女子チームでいるといつも以上に楽しそうな果耶ちゃん」「ひょっこり写ってるのかわいい」などの声が寄せられている。