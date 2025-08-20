“グラビア界の超新星”榎原依那、公式ファンクラブ＆公式アプリオープン “SNSには載せないオフショット”も公開へ
グラビアアイドルでタレントの榎原依那（えのはら・いな）が20日、公式ファンクラブサイト＆公式アプリをオープンした。
【写真】妖艶な表情で…極上ボディを披露した榎原依那
『ina_enohara official fan club』では、最新ニュースや活動スケジュールに加え、会員限定の写真やブログなど、多彩なコンテンツを準備。同時リリースの公式アプリでは、会員限定のライブ配信に加え、SNSのように写真がアップされる『PHOTO』やチャットで交流ができる『TALKROOM』など、ここでしか体験できない機能が盛りだくさんとなっている。
オープンを記念して、期間限定で年額プランに入会した人には、【メッセージ&サイン入りポストカード】をプレゼント（メッセージとサインは印刷）。
■榎原依那 コメント
この度榎原依那のファンクラブが登場しました！少し前に作ります！と言ってから時間がかかってしまって、みんなごめんね！お待たせしました！SNSには載せないオフショットだったり日常を共有できればいいな！と^ ^みんなに楽しんでもらえるコンテンツになるようにするのでぜひ登録してくださいー！
