シドニー五輪陸上女子マラソン金メダルの高橋尚子さんが１９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「県岐阜商、横浜、両校とも最後まで諦めない凄い試合でした 感動をありがとう」とつづり、同日甲子園で行われた全国高校野球選手権準々決勝で激闘を繰り広げた両校の健闘をたたえた。

高橋さんは県岐阜商ＯＧだが、春センバツ王者を撃破した母校の勝利を喜ぶのではなく、息詰まる大熱戦を演じた両校に感謝。その姿にはＳＮＳ上で「母校だけど両校大いに称えるさすがＱちゃん」「めっちゃ感動しましたよね」「ほんとに両チーム頑張りました！」「横浜相手に勝つのは凄いです！ナイスゲーム 両校の選手の皆さん感動をありがとう」「いい試合だったね」「母校頑張りましたね 両校とも好ゲームでした」「両校ともすごくいいチームですね。感動の試合でしたね」などと共感の声が寄せられた。

県岐阜商の勝利への祝福もあり「母校ベスト４進出おめでとうございます！」「高木守道さんも喜んでくれていると思います」というコメントもあった。