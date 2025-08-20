Image: Ebertallee Trading Company

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

木漏れ日の下で揺られながらまどろむハンモック体験は、一度知ると忘れがたい気持ち良さですよね。

とはいえ、設営の手間や虫への懸念が頭をかすめ、フィールドへの一歩がなかなか踏み出せないのも事実。冒険を身近にするヒントは、手軽さと安心感を高い基準で満たすことにありそうです。

「NomadNest」は、そのための要素を満たしたハンモック。フィールドに出る前から荷物と決断を軽くする、次世代ハンモックについてご紹介していきます。

わずか907gという超軽量設計のハンモック

Image: Ebertallee Trading Company

バックパッキングにおいて、ベースウェイトは永遠の課題です。1gでも軽く、1cmでも小さく。その積み重ねが、フットワークを決めるといっても過言ではありません。

「NomadNest」の第一の特長は、その携帯性。本体重量はわずか907gと、日帰り装備にも馴染む軽さです。

専用の袋に収めれば、サイクリングボトルをひとまわり大きくしたくらいのシルエットになり、ザックの余白に滑り込ませられます。

広々とした居住空間

Image: Ebertallee Trading Company

これだけコンパクトだと、居住性が犠牲になっているのでは？ と考えるかもしれません。でも、「NomadNest」を展開すれば、全長335cm、幅137cmの広々としたサイズに。これは大柄な男性が斜めに寝ても、フラットに近い姿勢を保てる余裕のサイジングです。

Image: Ebertallee Trading Company

200kg耐荷重と70Dナイロン＋堅牢なサスペンションシステムで、揺れと沈み込みが安定領域に収まる。地面の制約から解放された「空中のプライベート空間」でも、寝心地の再現性を得やすいということです。

初心者でも迷わない直感的なセットアップ

Image: Ebertallee Trading Company

素晴らしいロケーションで、説明書を片手に現場であたふたするのは…さすがに本末転倒ですよね。「NomadNest」の設営は、無段階調整バックルを木に固定し、ハンモック本体を吊るす。あとは角度調整とペグによる固定だけです。

一体型のリッジロープがハンモックの最適な「しなり」を常にキープしてくれるため、初心者でも理想的な寝心地を実現。

適切な間隔の木を2本見つけて数分後には、至福のリラックスタイムがスタートです。

シームレスに切り替え可能な高機能メッシュ

Image: Ebertallee Trading Company

日本のフィールド、特に夏場のキャンプで避けては通れないのが、虫の存在です。安らかな眠りを妨げる、招かれざる客の侵入を抑制するのが、「NomadNest」に標準搭載した高密度メッシュです。

メッシュはジッパーで全開・着脱が可能で、あるときは開放的なデイハンモックとして、またあるときは頼もしいパーソナルシェルターとして、シームレスに切り替えられます。

新たな冒険の扉を開く、次世代のシェルター

Image: Ebertallee Trading Company

ハンモックのパッキングウェイトを切り詰め、より自由に。設営や虫のストレスから解放されれば、自然との一体感を深める体験が身近になります。

「NomadNest」が、きっと新たな冒険の扉を開いてくれるはず。まずはそのスペック詳細を、以下よりチェックしてみてください。

Image: Ebertallee Trading Company

