今年は、すでに多くの企業がスマートグラス関連の発表を行なっていますが、気になるのはやはり…ディスプレイは搭載されるかどうか。今のスマートグラスはカメラが付いたイヤホンという形が主流であり、ここにディスプレイが搭載されると次のステップに進めそう…。その先陣を切ると思われるのが、MetaがRay-Bansとコラボしたスマートグラスがヒット中のMetaです。

Apple（アップル）の事情通で知られるBloombergのマーク・ガーマン氏がMetaのARグラス、コードネームHypernovaについて語りました。いわく、現在リリースが計画されているスマートグラスはディスプレイ搭載型で、価格がなんと800ドル（約12万円）。

ディスプレイを搭載することで、形はメガネであってもVRヘッドセットの要素が強まります。だとすれば、800ドルは比較的安いと考えることもできるでしょう。過去には、Metaが開発中のディスプレイ搭載スマートグラスは1,000ドルから1,400ドル（15万円から20万円）と予想されていただけに、予想下方修正はちょっとびっくり。

ガーマン氏いわく、Hypernovaメガネではミニアプリが使用可能。ミニアプリとはちょっとしたナビやメッセージ機能のことで、Meta Ray-Bansにはないディスプレイのおかげでできることはぐっと増えそう。また、リストバンドのような同梱物があり、これがジェスチャー操作を可能にするとのこと。

スマホの代替品なるか？

800ドルと言えば、フラッグシップスマホの基本モデル、Samsung（サムスン）のGalaxy S25、NothingのPhone 3、Google（グーグル）のPixel 9の発売価格がそのあたり。ディスプレイが載ることで、スマートグラスのスマホ代替品の側面が今まで以上に強まります。が、スマホと比べ、これが高いのか安いのかは機能しだい。

Hypernovaスマートグラスは、9月に開催されるMetaカンファレンスConnectにて、何かしらの発表があると見られています。