¿ûÌîÃÒÇ·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£³£°£°»î¹çÌÜ¤Ç½é¥Ü¡¼¥¯¡Ö£³²óÌÜ¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡£µ²ó£±¼ºÅÀ¡Ä¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹£³¡½£´¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡á±äÄ¹£±£±²ó¡á¡Ê£±£¹Æü¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¡á¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç£µ²ó¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¡£Ì£Êý¤¬£¹²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¿ûÌî¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤Ï¸¸¤È¾Ã¤¨¤¿¤¬¡¢µð¿Í»þÂå¤Î£²£°£±£¸Ç¯¤Î£´ÅÙ¤òÈ´¤¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÌµ»Íµå»î¹ç¤òÃ£À®¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£¹£·¤ÈÎÉ²½¤·¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£³ÅÀÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£³£°£°»î¹çÅÐÈÄ¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢£³²ó¤Ë¤±¤óÀ©²ó¿ôÀ©¸Â°ãÈ¿¤Î¤¿¤áÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥Ü¡¼¥¯¤òµÏ¿¡£¼«ÀÕ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£¶µå¼ï¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢£··î£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤«¤é£·»î¹çÏ¢Â³Éé¤±ÃÎ¤é¤º¡Ê¼«¿È£´Ï¢¾¡¡Ë¡£¡Ö£µÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥ì·³¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¤Î¡ÖÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡×¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¿ûÌî¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Î»î¹ç¸å¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½µÈÅÄÀµ¾°¤È¤ÎÂÐÀï
¡¡¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¡£½éµå¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÄÌ¤»¤Æ¡¢¤¢¤Îµ°Æ»¤«¤é³°¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î°Õ¼±
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂÐ¤¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½Åêµå¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤â¤À¤¤¤Öµ¡Ç½¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤â¤ª¤½¤é¤¯¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ê£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤ä¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤â¤¤¤¤°Õ¼±ÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Ä¾µå¤Î³ä¹ç¤¬ÉáÃÊ¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè»î¹ç¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°£²µåÂ³¤±¤Æ¶õ¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÊÑ²½µå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Á¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³ä¹ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âËÍ¤Î¶¯¤ß¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤Êý¤ËÅ¾¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥ó¥ì¡¼¥È¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿ôÃÍ¤â¤¤¤¤»þ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶á¤¤¡×
¡¡¡½¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤Ï²¿¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬Åê¤²¤ì¤Ð²¿¤È¤«»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Ìµ»Íµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤ÏËè»î¹ç°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡££³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤â¤¤¤¤¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë£²¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡£µÈÅÄ·¯¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤â¡Ê¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£°¤«¤é¡Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤ÁÄ¾¤»¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÉý¤â¹¤¬¤ë¡×
¡¡¡½ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤â¤¦£±²ó¡Ê¥×¥ì¡¼¥È¤ò¡Ë³°¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¡£²¿¤Çº£¤Î¤Ç¥Ü¡¼¥¯¼è¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬£³²óÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×