J2藤枝は20日、J1新潟からFW矢村健（28）が完全移籍で加入すると発表した。昨年まで2季プレーした“古巣”への復帰となる。昨季と同じ背番号9を背負うことになった矢村は藤枝を通じ「再び、藤枝MYFCの力になれることをうれしく思います。ピッチ内外に関わらず、チームにとって一つでも多くのことをプラスに変えられるように、結果で示します」などとコメントした。

矢村は23年に新潟から期限付き移籍で加入し、2シーズンプレー。昨季J2で38試合に出場しチーム最多、リーグ4位の16得点を決めた。今季復帰した新潟ではここまでリーグ23試合の出場で4得点。主に途中出場で、先発は5試合にとどまっていた。新潟は現在J1で最下位の20位で残留争いを演じており、新潟を通じては「J1残留に向けて、力になりたい気持ちはすごくありました」と胸の内を明かしたが、出場機会を求めて移籍を決断した。

今季J1昇格プレーオフ（PO）出場を目指す藤枝は現在、勝ち点29で15位。リーグ戦は残り12試合で、PO出場圏の6位・仙台とは同14差となっている。昨季チーム得点王の復帰を起爆剤に、ここから一気に巻き返しを狙う。