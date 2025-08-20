◇ア・リーグ オリオールズ4―3レッドソックス（2025年8月19日 ボストン）

オリオールズの菅野智之投手（35）が19日（日本時間20日）、敵地でのレッドソックス戦に先発。メジャー初対決となった吉田正尚外野手（32）から2三振を奪うなど、5回5安打1失点。勝敗は付かなかったが、試合後に指揮官が好投を称賛した。

失点は3回2死二、三塁から自身初のボークで許した先制点のみで、中4日で5回85球を投げ、5安打1失点、3奪三振。直近5試合は3勝0敗、防御率1.90と好調が続いている。

試合後、マンソリーノ監督代行は「菅野は素晴らしかった。85球くらいだったら、6回にもう一度送り出すかどうか、こちらでも少し迷った」と好投していたからこそ、続投させるか迷ったと明かし「中4日の登板間隔だし、長いシーズンだ。あの時点での内容には満足していたし、次が左打者だったのでエイケンにスイッチした。それがうまくいった」と中4日も考慮して5回での降板になったと説明した。

その上で「トモは本当に良かった。ボールをしっかり投げていたし、失点も自責点ではなかった。ここ6、7、8試合くらいはずっといい投球を続けていると思う」と右腕に賛辞の言葉を並べた。