二口りぼ〜なすと稲田ケバブ丸からなる吉本興業所属のお笑いコンビ「ミラクル＝ロマンス」が20日、コンビを解散することを発表した。

二口りぼ〜なすは自身のX（旧ツイッター）で「ご報告」と題し、「ミラクル＝ロマンス 解散しました！」と報告。コンビの2ショットを添え「お世話になった皆様ありがとうございました！！」とつづった。

続けて「細かすぎて伝わらないモノマネに4回出演させてもらえたのは相方のおかげでした！感謝です」とコメント。今後の活動については「お互い芸人は続けます！相方も探します！よろしくお願いいたします！」と明かした。

相方の稲田ケバブ丸もXを更新し、「ミラクル＝ロマンス解散しました！！」と報告。その一方で「これからもモノマネは2人でやります」とし、「皆様ありがとうございました」と結んだ。

「ミラクル＝ロマンス」は2022年に結成した男女コンビ。「M-1」グランプリの公式サイトによると、25年大会の1回戦に出場する予定だった。フジテレビ「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」では「浜辺美波が掴むそばの量」というモノマネを披露し、浜辺美波本人がコメントする場面があった。