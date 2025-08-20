〈食べログ3.5以下のうまい店〉オールドアメリカン好き必見！ ドーナツを筆頭にアメリカンなスイーツが大集合♡

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は全国のドーナツを食べ歩くドーナツ探求家の溝呂木一美さんに、東京・小伝馬町のドーナツ店を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間500種類ものドーナツを食べ歩く、ドーナツ探求家・溝呂木一美さんに、日本橋にあるアメリカンなドーナツ店を教えてもらった。

日本の伝統が生きる街にある、夢のようなアメリカンスイーツ店

アメリカンなドーナツショップ「GRANDPA」

“commisary”とは元々は軍隊用語だが、転じて“売店”や“食堂”といった意味で使われているらしい

日本橋にある「COMMISSARY NIHONBASHI」というフードコートの中に「GRANDPA」はある。東京メトロ日比谷線小伝馬町駅からは徒歩で3分ほど。JR新日本橋駅からもアクセスがいい。日本橋三越本店を筆頭に、数々の有名な老舗が集まる中央通りへは徒歩10分ほどの距離だ。重厚な歴史のある街の中で「COMMISSARY NIHONBASHI」には、これから新たな物語を紡いでいくお店が集まっている。

適度な音量のBGMが流れ、ひとりでも複数人でも居心地がいい空間だ

「GRANDPA」は大好きなお店！ おいしいのはもちろんだが、ハッピーな空気にあふれているのだ。「グランパ」という名前の通り、おじいさんがやっているお店、ではない。あと何十年か後におじいさんになる三上さんと田渕さんが経営している。

いろいろな味や形のドーナツがいっぱい！ おもしろい名前のドーナツもあるので名前で選んでも楽しい

店名の由来を知り、私はその幸せな空気を醸し出すものが何であるのかわかった。その答えは最後に書くとして……。

カラフルなトレーがかわいい！ オールドアメリカンなメニュー表やポスターのデザインは三上さんによるもの

不器用な田渕さん、几帳面な三上さんが二人三脚で作り上げた同店。二人とも異業種からの挑戦で、都内の名店で腕を磨いた。

最初は現在と同じ場所で月曜日の夜だけサンデーを提供する、知っている人だけこっそり幸せになるような、夢みたいな間借り営業から走り出したという。徐々に連日開店するほどの人気となり「GRANDPA」という看板を掲げ、ドーナツをメインとして本格的にスタートしたのは2024年10月のことだ。

レジ脇の焼き菓子にも注目。かわいくてスパイシーな「RABBIT CAKE」もおすすめ

同店は、オールドスクールなアメリカの雰囲気が魅力。ドーナツのほか、創業当時からの人気メニューであるサンデーやブラウニー、パイなどの焼き菓子なども楽しめる。どのメニューにも共通していることは、いい感じのカジュアルさだ。

アメリカのテレビドラマ「ツイン・ピークス」で、クーパー特別捜査官がお気に入りのダイナーがある。かしこまっていないから、ひとりで来てぼんやりとドーナツを食べたり、親しい人と来て一緒にサンデーをつついたり、よそ行きの顔ではなく素顔でリラックスできる、私にとって「GRANDPA」とはそんなカジュアルなイメージなのだ。

まずはシンプルなドーナツで、ハイクオリティな生地を味わってほしい

素朴でどこか愛嬌があるいい姿の「GLAZE」

同店へ来たら、まずは「GLAZE」320円を食べよう。

砂糖のグレーズをかけたシンプルなドーナツだが、食べたら目が覚める。「開眼」とはこういう体験かと思うだろう。表面からはカラッと揚がった香ばしさが感じられ、中はふわっと軽くて、もちり。サックリとしたグレーズからはバニラが香る。サクッ、じゅわ、ふわ〜っと、ドーナツの醍醐味が全部詰まっている。

サクッ、じゅわ、ふわ〜っ

理想の食感を実現するため、小麦粉のタンパク質量を調べ、何通りもの配合を試したそう。しっとり感を持続させるための砂糖の分量、ドーナツに合う油等々、試行錯誤を重ねた。一見ラフな佇まいだが、繊細に研究されてできあがったものだ。

溝呂木さん

「2個も3個も食べたくなるドーナツにしたい」という思いから、大きすぎず、小さすぎずの絶妙なサイズです。「GLAZE」を食べたら他の味のドーナツも、大いに食べてみましょう。頻繁に通って全メニュー制覇したくなります！

アメリカンダイナーらしいメニューが続々

なにもかもちょうどいいオールドファッション

夏にみんなをサーフィンに連れ出したアメリカのロックバンド「ザ・ビーチ・ボーイズ」は、冬には上質なクリスマスソングを歌っていた、なんてことを思い出しつつドーナツを頬張る

チョコレートやシナモンなど定番のオールドファッションも展開しているが、ちょっとめずらしい味のものをおすすめしたい。

「SNOW」350円は、ココナッツパウダーのまろやかな甘みに、ほんのりと塩が利いたオールドファッション。見た目は真っ白に雪が積もった姿だが、頬張ればココナッツと塩が夏のバケーションを感じさせてくれる。甘みと塩気の絶妙なバランスが素晴らしい。

チェリーの紅茶「Dark cherry tea」と一緒に食べるものいい。個性的なドリンクメニューも試してみよう

オールドファッションは、しっとりした食感を大切にしているそうだ。口の中でモゴモゴせずに食べやすいため、これもまた「もう一つ」と手が伸びてしまう。

溝呂木さん

オールドファッションにアイスクリームをトッピングしたら、もっと幸せなのでは？ アイスクリームとの組み合わせや、やってみたいトッピングなども相談してみよう。

崩れていく姿も愛おしい、UGLYなサンデー

目の前にこれがやってきたらうれしくなっちゃうよ。スプーンでざっくり、どこからでも、パクッと

魅惑的なサンデーがメニュー表に並ぶ。ひとつ選ぶことが、こんなに悩ましいとは。迷いに迷って選んだのが「UGLY BROWNIE」1,200円だ。オプション（110円〜）でカラフルなスプリンクルをかけてもらった。

「UGLY BROWNIE」

「好きに食べてくれ！」と言わんばかりの無骨な姿がかえってチャーミング。ブラウニーは中がねっとりしているのが理想だと思う。しかし、ねっとり系ブラウニーは、市販品では滅多にお目にかかれない。それがここにあった！ チョコレートが濃厚なブラウニーに、たっぷりのアイスクリームが最高に合う。ボリューム満点だ。ひとりで完食する客もいれば、何人かでワイワイ食べる客もいるとか。ひとりでも誰かと一緒でも、このワクワク感をぜひ味わってほしい。

溝呂木さん

三上さんにおすすめを聞いたら、結果的に全部おすすめされました。創業当初から大事にしてきたメニューですもの、そりゃそうだ。オプションが用意されているので、自分好みにカスタマイズして食べるのも楽しいですよ。

季節ごとにパイが登場！ 定期的に通わないと

飾らず気楽に楽しめる雰囲気を醸すアルミ皿がいいね

アメリカ人にとってのパイは格別なものらしい。さまざまな映画やドラマに印象的に登場するし、「アメリカン・パイ」という1971年の大ヒット曲もある。「GRANDPA」でもパイは欠かせないもで、季節ごとにさまざまなパイが登場する。今回あったのは「KEY LIME PIE」750円だった。

ボトムはサクサク

スッキリとキーライムの酸味が利いていて、ボトムがサクッとして、ホイップした生クリームが華やかだ。私は日本で生まれ育ったのに「私のママもこんなパイを焼いていたわ」と、洋画の吹き替え特有の話し方でありもしない昔話をしそうになる。ホームメイドの優しさを感じる名作だ。

溝呂木さん

今度はチェリーパイを食べてみたい！ もちろんアイスクリームを添えて。過去にアップルパイやピーカンパイなども登場しているので、私を含め“アメリカンパイ”が大好物な人は、季節ごとのチェックを忘れずに。

みんなの“思い出の味”になる

一見“いかつい”雰囲気の二人だが、実はとってもフレンドリー！ 話すとファンになっちゃう。写真左が田渕さん、右が三上さん

さて、お店にあふれる幸せな空気の正体とは……。三上さんと田渕さんの「おじいちゃん、おばあちゃんが作るようなおいしいものを表現したい」という気持ちや「ただおいしいものを作るというだけでなく、食べ物の見た目や味、食べた場所の記憶が幸福な思い出として残るような空間を生み出したい」という思いの表れだ。

「sweetie shop GRANDPA」

「sweetie shop GRANDPA」の「グランパ」とは、「おじいちゃんになるまでお店をやっていこう」という思いで付けられた店名だそう。

自転車でやってきて、ドーナツを食べながら帰る常連の子どもがいるという。その子が大きくなりやがて巣立ち、久しぶりにまた「GRANDPA」を訪れる。あの時のお兄さんたちが、おじいちゃんになってドーナツを揚げてお菓子を焼いている。そんな光景を思い浮かべた。

店名の「sweetie」とは、親しい人や愛しい人を表現するスラングだ。彼らはきっと、この街の“sweetieなおじいちゃん”になるだろう。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆GRANDPA住所 : 東京都中央区日本橋本町3-11-5 マルサンビル 1F COMMISSARYTEL : 不明の為情報お待ちしております

溝呂木一美（みぞろぎひとみ）

ドーナツ探求家・イラストレーター・グラフィックデザイナー・手芸愛好家。国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、自身のブログや各種SNS、テレビやラジオ、雑誌、Webメディア等でも情報を発信。著書に『私のてきとうなお菓子作り』（ワニブックス）、『ドーナツのしあわせ』（イースト・プレス）、『ドーナツの旅』（グラフィック社）。いろいろ制作ユニット「スタジオ・ソラリス」所属。

文：溝呂木一美、食べログマガジン編集部 撮影：ジェイムス・オザワ

