INI「＆be」新CM＆新ビジュアル公開 “本番直前の準備時間”にフォーカス
【モデルプレス＝2025/08/20】ヘアメイクアップアーティスト河北裕介プロデュースの「＆be（アンドビー）」は、ブランドアンバサダーを務めるグローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が出演する新CMとビジュアルを8月20日より公式サイトなどにて公開する。
【写真】INI×＆beの新CM
また、同時に新ビジュアルも公開。シャツやジャケットを纏ったスタイリッシュなビジュアルは、ステージで輝きを放つ“ONの日”のINIを表現。撮影では新商品を使用し、ナチュラルなツヤ美肌を演出。11人それぞれがクールな表情を魅せている。
◆INI「＆be」ブランドアンバサダー務める
「＆be」はベースメイクリニューアルの第2弾アイテムとして新たなUVケアアイテムを発表し、合わせて新CM『be off.............be on.』を制作。今回の新CMのテーマは“日常からステージまで”。自然体でありながらも見る人を惹きつけるINIの個性と「＆be」のアイテムがリズミカルなテンポで展開される映像を通して、日常の何気ない瞬間もステージで輝く瞬間も「＆be」が寄り添い、その人らしさを引き出す存在でありたいという想いを表現した。今後、個人カットの映像も公開予定。
新CMはアメリカ西海岸を彷彿とさせる開放感あふれるメイクルームを舞台に、INIメンバーの“本番直前の準備時間”にフォーカスした15秒の縦型映像。縦型ならではの、まるですぐそばでメンバーを見ているかのような臨場感の中、「＆be」のアイテムでメイクを仕上げたメンバーたちは、鏡越しに仕上がりをチェックしたり、ゲームやギターに没頭したりと、それぞれ思い思いに準備時間を過ごす。ラストシーンでは、「僕たちのお気に入りアイテムがパワーアップ」という一言とともに、メンバーは自信に満ちた表情でステージへと向かうシーンが描かれている。（modelpress編集部）
◆INI撮影現場レポート
今年で3年目を迎える「＆be」とINIのタッグ。河北とメンバーの息もぴったりで、撮影現場は終始なごやかな雰囲気に包まれていた。冒頭のメイクシーンでは、ヘアメイク中に河北と会話を交わす様子も収められており、本番前の自然な表情や空気感をそのまま切り取ったような仕上がりに。メンバー全員が集合するラストシーンは、息の合った一体感が印象的で、メンバー同士の絆の深さを感じさせる瞬間となった。また、早朝からスタートした長時間の撮影でも、新商品で仕上げたメンバーの肌は最後までツヤやかな美しさをキープ。「保湿力がたっぷりで肌に負担を感じない」「崩れにくいのに、ツヤが長時間続く！」とメンバーからも絶賛の声が上がっていた。
【Not Sponsored 記事】