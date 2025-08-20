二宮和也、カバーアルバムにYOASOBI「あの夢をなぞって」追加収録 初のファンイベント会場限定グッズも解禁
【モデルプレス＝2025/08/20】二宮和也が7月1日に発売したカバーアルバム「〇〇と二宮と2」の新たな収録曲として、YOASOBI「あの夢をなぞって」の配信が8月27日よりスタートすることが決定した。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
既に各音楽配信サービスにて配信中のアルバム曲(「Answer」幾田りら／「異世界協奏曲」清野研太朗／「週末のマーチ」Ryo Umekawa／「謎謎」RADWIMPS／「薔薇とローズ」さかいゆう／「ピアス」さとう。／「未来花」スキマスイッチ／「ラストソング」Official髭男dism）に加え、追加での配信となる。
さらに9月2日からスタートする、ファンイベント「OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”」の開催に向けて、各会場限定商品の絵柄も解禁。各地名と公演日がデザインされたワッペンステッカーセットに加え、各ご当地お菓子メーカーとコラボレーションした、オフィスにのオリジナルデザインパッケージのお菓子を販売する。会場販売詳細は8月22日18時頃に発表となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
◆二宮和也、YOASOBI「あの夢をなぞって」カバー
既に各音楽配信サービスにて配信中のアルバム曲(「Answer」幾田りら／「異世界協奏曲」清野研太朗／「週末のマーチ」Ryo Umekawa／「謎謎」RADWIMPS／「薔薇とローズ」さかいゆう／「ピアス」さとう。／「未来花」スキマスイッチ／「ラストソング」Official髭男dism）に加え、追加での配信となる。
【Not Sponsored 記事】