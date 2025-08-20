“マナカナ”三倉茉奈、料理手伝う4歳娘公開 完成品も披露「カリカリになって美味しい」
【モデルプレス＝2025/08/20】女優の三倉茉奈が8月20日、自身のInstagramを更新。4歳の娘と一緒に作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“マナカナ”三倉茉奈「えび春巻き」調理中の4歳娘
三倉は「えび春巻き 4歳の娘にも巻く担当をお願いして」と娘との料理体験を報告。「ゴツゴツしてる部分が、逆に揚げるとカリカリになって美味しい」と手作りならではの魅力を綴った。
投稿では、手伝いをする娘の写真のほか、きれいに揚がったえび春巻きをメインに、青椒肉絲や枝豆などの副菜が並ぶ食卓の様子が写っており、「具は、鶏ひき肉、はんぺん、えび、枝豆、大人にはしそ入り」と具材の詳細も紹介している。
この投稿に、ファンからは「親子料理素敵」「美味しそう」「娘さんお手伝い偉い」「愛情たっぷり」「家庭的で癒される」「レシピ参考にしたい」といった声が上がっている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
