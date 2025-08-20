149.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.20　200日移動平均
149.10　エンベロープ1%上限（10日間）
148.39　一目均衡表・基準線
147.82　21日移動平均
147.63　10日移動平均
147.51　現値
147.37　一目均衡表・転換線
146.31　一目均衡表・雲（上限）
146.15　エンベロープ1%下限（10日間）
146.02　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）

今日の高値は21日線の控える147.82となっている。この後も短期的な上値抵抗水準となりそう。
145.45　100日移動平均