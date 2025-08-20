テクニカルポイント ドル円 21日線が上値抵抗水準
149.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.20 200日移動平均
149.10 エンベロープ1%上限（10日間）
148.39 一目均衡表・基準線
147.82 21日移動平均
147.63 10日移動平均
147.51 現値
147.37 一目均衡表・転換線
146.31 一目均衡表・雲（上限）
146.15 エンベロープ1%下限（10日間）
146.02 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
今日の高値は21日線の控える147.82となっている。この後も短期的な上値抵抗水準となりそう。
