できることなら彼氏には、女友達と距離を置いてほしいのが、女子の本音ではないでしょうか？ 女友達というポジションを利用する人もいるため、極力関わらないでほしいですよね。今回は、彼氏の女友達に反撃した話をご紹介いたします。

ウザい女友達に反撃！

「彼氏に『友達に紹介したいから』と言われて、飲み会に参加したんです。するとそこには、彼氏の女友達もいました。ただ、その女友達がどうも私のことを敵対視してる感じで、嫌な態度をとってくるんですよね。私だけ入れない内輪ネタの話をしたり、彼氏のことをなんでも知っているような発言をしたり。ずっと黙った聞いてたけど、みんなに聞こえないような声で嫌味を言われて、私も反撃開始。『かわいそう……』『友達いないんですね』『友達がいたら人の彼氏を誘う必要ないでしょ？』『まぁ、しょうがないか……』『そんな腐り切った性格じゃ』と言ったら、顔を真っ赤にして黙ってしまいました。そのあと彼氏のほうを見てアピールしてたけど、さすがは私の彼。まったく相手にしてなくて、思わず笑っちゃいました」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年6月）

▽ 男友達に彼女ができるとマウントをとる女っていますよね……。どれだけマウントをとってもただの友達なのに、彼女を敵対視するなんて痛すぎます。

