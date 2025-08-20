¡Ú´ÚÎ®¡ÛIVE¤¬¿·Éè±ÇÁü¸ø³«¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÈÖ´í¸±¤À¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡ÊIVE¡Ë¤¬¡¢¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIVE SECRET¡Ê¥¢¥¤¥ô¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï18Æü¡¢IVE¸ø¼°YouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ4ÈÖÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥ÝTV¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï19Æü¡Ö±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÎIVE¤Ï¡¢Ç»¤¤¥á¡¼¥¯¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇÉðÁõ¤·¤¿¡Ø¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼ê¤Ç¸ý¤òÊ¤¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿µðÂç¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¤ÎXÀþÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Î¹á¿å¤ä¿Í·Á¡¢¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î½ê»ýÉÊ¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥¬¥ó¤Ê¤É¤Î´í¸±Êª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö25Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥µ¥ó¥×¥ë±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÈÖ´í¸±¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÚÎï¤Ê³°¸«¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤ÎÈëÌ©¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¿·¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£