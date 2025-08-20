ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２回に６試合ぶりの一発となる４４号を放ち、５打数１安打２打点 ２得点だった。打率２割８分４厘。チームは１１―４で大勝した。

低空ロケット弾に敵地は騒然だ。規格外の一発が飛び出したのは３―０の２回二死無走者だった。左腕ゴンバーのカウント１―１からの３球目、内角ヒザ元の９０・５マイル（約１４５・６キロ）のフォーシームにバットを振り抜いた。角度１９度、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）の低弾道の弾丸ライナーはあっという間に右中間のロッキーズブルペンに飛び込んだ。試合前に先行していたシュワバー（フィリーズ）に並ぶ４４号は飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）だった。角度１９度は今季最も低い弾道のアーチ。ゴンバーからは３本目の一発だった。

チーム１２６試合目での４４号到達は２０２３年の１２７試合を上回り自己最速、シーズン５６発ペースだ。

初回先頭はカウント１―２からの４球目、内角高めの９０・６マイル（約１４５・９キロ）のフォーシームを打ち上げて三邪飛だった。３回二死一、二塁は四球で歩いた。

７―２の６回先頭は２番手の右腕モリーナのフルカウントからの６球目、外角の９５・７マイル（約１５４キロ）のフォーシームを引っ張って二ゴロに倒れた。８―４の７回一死一、三塁は３番手の右腕アンダーソンのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの８７・７マイル（約１４１キロ）のチェンジアップを強打。一、二塁間を抜けようかというゴロを一塁手が好捕。併殺崩れの間に三走が生還して打点を稼いだ。９回一死一塁は４番手の右腕ダーネルのカウント２―２からの５球目、真ん中高めのスプリットを打ち損じて三飛に倒れた。

翌２０日（同２１日）は１０度目の先発マウンドに上がる。５回の予定だ。メジャー通算１０００試合出場を今季初勝利で飾れるか注目だ。