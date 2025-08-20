お笑い芸人のなかやまきんに君（４６）が２０日、都内で行われた「ケンタッキーフライドチキン『とろ〜り月見』シリーズ発表会」に出席した。

きんに君は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」のＣＴＯ（Ｃｈｉｅｆ Ｔａｍａｇｏ Ｏｆｆｉｃｅｒ）に就任。

たまごのかぶりものを身につけて「人類のみなさんに、いち早く味わっていただきたかったんです。早さは正義だ。パワー！」と気合じゅうぶんだ。

また、きんに君は１日５個たまごを食べるほどのたまご好き。食べ方は全てゆでたまごで、半熟派だ。「とろ〜りして消化にもいい。タンパク質も豊富なので、筋肉の張り具合も感じやすい」とにんまり。

さらに「研究に研究を重ねた」というゆで加減は、「沸騰させた後にたまごを入れて６分半。白身が殻にひっつくこともなく、キレイにつるんとむけて、中は半熟のゆでたまごが完成します」と語った。

食べる時間も決まっており「午前中のトレーニング後のお昼に２つ。良質なタンパク質やいろんな栄養素が必要」という。

それから「夜に明日のたまごの準備。毎日食べておりますので、明日のたまごを切らさないように。そして夜に３つ食べる」と明かした。

最後は「人類をたまごまみれにしていきますよ。ヤー！」と意気込んでいた。