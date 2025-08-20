「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在で弁護士ドットコム<6027.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２０日の東証グロース市場で弁護士ＣＯＭが続落。同社は１３日の取引終了後、東証プライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表した。また、同時に第１四半期（４～６月）の連結業績は、売上高が前年同期比１５．３％増の３８億２００万円、営業利益が同８０．９％増の５億１０００万円となり同期としての最高益を記録したことを明らかにした。これを受け、株価は１４日に一時ストップ高と急伸し翌１５日には３８９５円まで値を上げ年初来高値を更新した。ただ、株価急伸を受け足もとでは利益確定売りも膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS