１９７６年結成で、Ｆ１グランプリ中継番組のテーマ曲「ＴＲＵＴＨ」で知られるフュージョンバンド「Ｔ―スクエア」が今年、同志社大生ら２０歳代の学生２人を新メンバーに迎えた。

最年長の伊東たけしさん（７１）とは５０歳も年齢が離れているが、ベテランの熟練の技と若き才能の融合が期待される。

バンドは、ギターを担当していた安藤正容さんを中心に結成。ジャズやロック、電子音楽などを組み合わせたポップなインストゥルメンタル曲を手がけてきた。

２０２０年、キーボードの河野啓三さんが病からのリハビリを優先させるため脱退。２１年に安藤さんも抜け、サックスの伊東さんとドラムの坂東慧さん（４２）でバンドを守ることになった。

サポートミュージシャンを招いて活動を続けたが、「固定メンバーでバンドの音を育てたい」と２３年に新メンバーのオーディション実施を発表。ギターに同志社大生、亀山修哉さん（２１）、キーボードに名古屋大生、長谷川雄一さん（２２）を選び、ベースの田中晋吾さん（４８）も正式加入した。

新体制の５人で今年６月に出した新アルバム「ＴＵＲＮ ＴＨＥ ＰＡＧＥ！」収録９曲のうち、５曲は学生２人が作曲。亀山さんは、親からＴ―スクエアの魅力を聞いたといい、「大ファンだったからバンドの音楽は理解できている。不安はなかった。自分たちが入ったことで同世代にも聴いてもらう機会を増やしたい」と語る。

伊東さんは学生２人を「音楽的な広い視野を持ち、曲への熱い思いを強く訴えていける」と高く評価。「８１歳までの１０年をかけて次のＴ―スクエアがこうなっていってほしい、という思いを伝えたい」と話す。

４０年、５０年と第一線で活躍するバンドは多くなく、「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」「サザンオールスターズ」はまれなケースだ。英国の「ローリング・ストーンズ」は８０歳代のミック・ジャガーさん、キース・リチャーズさんを中心に現役を続ける。

音楽ジャーナリストの柴那典（とものり）さんは「フュージョンではメンバーの変遷は一般的とはいえ、Ｔ―スクエアのように５０歳差のメンバーがいるバンドはほとんど前例がないのでは」と指摘。「音楽を聴く手段がＣＤから配信に移り、往年の曲も手軽に楽しめる時代になった。ベテランバンドが思いがけず国内外で再評価され、新たな人気を得ることもある。長寿バンドが活動しやすい環境になってきている」と語る。