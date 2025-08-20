あい ホールディングス<3076.T>が反落している。１９日の取引終了後に発表した２６年６月期連結業績予想で、最終利益１０３億円（前期比５１．６％減）と大幅減益を見込むことが嫌気されている。前期は岩崎通信機とナカヨを完全子会社化したのに伴い、負ののれんの発生益を特別利益として計上したことから、その反動で減益を余儀なくされる。なお、年間配当は前期比１０円増の１１０円を予定している。



売上高は９００億円（前期比３６．０％増）、営業利益は１０７億円（同２０．４％増）と大幅な増収増益を見込む。セキュリティ事業におけるＡＩ搭載カメラの大型受注や設計事業における大型の耐震診断などが寄与する。また、カッティングマシン（情報機器）事業も伸長する。



なお、同時に発表した２５年６月期決算は、売上高６６１億９７００万円（前の期比３２．９％増）、営業利益８８億８９００万円（同９．８％減）、純利益２１２億８０００万円（同３５．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS