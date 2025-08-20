タレントの若槻千夏さんが自身のインスタグラムを更新。バーベキューや花火など夏の風物詩を満喫する姿を投稿しました。



【写真を見る】【 若槻千夏 】 ミッキーTシャツで川遊び、BBQにマシュマロ焼き、夜は花火 清流で過ごす夏休みを満喫





若槻さんは、「普段写真投稿に曲付けないけど、夏休みすぎて付けちゃう」というコメントとともに、バーベキューや花火など夏の風物詩を満喫する姿を共有しています。





投稿された写真には、白いTシャツにミッキーマウスのデザインが施されたトップスを着て、清流のそばで楽しそうに手を振る若槻さんの姿が。背景には青空が広がり、緑豊かな自然の中でリラックスした表情を見せています。





また別のショットでは、広々とした川辺で腕を広げてポーズをとる若槻さん。白いTシャツと黄色いショートパンツを身につけ、帽子をかぶった爽やかな夏のコーディネートです。周囲の緑豊かな木々と青空が、夏の開放感を一層引き立てています。





バーベキューの様子も投稿されており、グリルの上ではジューシーなステーキ、プリッとしたソーセージ、鮮やかな緑のピーマン、香ばしく焼けたナスなど、多彩な食材が調理されています。とうもろこしは串に刺され、アウトドア料理の醍醐味が伝わってきます。







デザートには、焚き火の後の炭で熱せられたグリルの上で、串刺しのマシュマロを焼く様子も。キャンプならではの光景です。







さらに、白い帽子とシャツを着た若槻さんが、虫よけを片手に花火のセットを掲げる写真も。夜には実際に花火を楽しんだ様子が写されており、緑とオレンジの光が夜空に輝く様子が印象的です。







食事の楽しみも満喫した様子で、黄色いスイカのカットが白い皿に並べられた写真や、レストランでラーメンを楽しむ若槻さんの笑顔も投稿されています。黒い帽子と黒い服を着て、箸を持ちながら明るく微笑む姿が印象的です。







ファッションにもこだわる若槻さんは、黒いハットとサングラス、黒いトップスとズボンというコーディネートで庭園のような場所でポーズをとったり、黒いワンピースに「ミッキー」のイラストが描かれた大きな白いバッグと、ゼブラ模様の小さなバッグを持った室内ショットも公開しています。









この投稿に、「最高の夏ですね！」「黄色スイカ美味しそう」「夏満喫してる いいね」「この黒に近い茶髪位の髪色スゴく良いーー♪」「千夏っちゃんの行動力を身に付けたい」「千夏さんて魅力の塊 可愛さ半端ない」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】