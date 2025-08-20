くら寿司「特大本ズワイガニ」や丸ズワイガニが登場する『極上かにフェア』8月22日スタート

回転寿司チェーン「くら寿司」は8月22日から、全国の店舗で『極上かにフェア』を開催する。

本ズワイガニや丸ズワイガニを使った商品を販売するフェア。あわせて、白桃を使ったかき氷「とろける白桃氷」も新登場となる。販売期間は商品によって異なる。

くら寿司「とろける白桃氷」

〈『極上かにフェア』ラインナップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉特大本ズワイガニ(1貫390円)

〈2〉本ズワイガニ二種盛り(2貫350円)

〈3〉本ズワイガニ軍艦(1貫130円)

〈4〉丸ズワイガニ大(1貫280円)

〈5〉本ズワイガニ盛り合わせ(6貫1,490円)

〈6〉とろける白桃氷(980円)

※店舗によって価格が異なる。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となる。

くら寿司では、冬のイメージがあるカニを夏でも味わえるよう、水揚げ時期が異なるものを世界中から仕入れて提供している。今回の『極上かにフェア』には、本ズワイガニや丸ズワイガニを使用。水揚げ後、すぐに茹でるといった加工を施しており、カニ本来の味わいを楽しめるという。

各フェアメニューの詳細は以下の通り。

◆特大本ズワイガニ

“カニの王様”といわれる本ズワイガニを、食べ応えのある特大サイズで提供。噛むほどにカニの旨みと甘みがあふれ出すという。販売期間は8月22日〜8月31日。

くら寿司「特大本ズワイガニ」

◆本ズワイガニ二種盛り

「本ズワイガニ開き」と「本ズワイガニかに身」の2種が食べ比べできる一皿。“開き”は凝縮された濃厚な旨みを、“かに身”はふわふわの食感を楽しめる。テイクアウト不可。販売期間は8月22日〜8月31日。

くら寿司「本ズワイガニ二種盛り」

◆本ズワイガニ軍艦

本ズワイガニのかに身をふんだんに使った軍艦。販売期間は8月22日〜8月31日。

くら寿司「本ズワイガニ軍艦」

◆丸ズワイガニ大

丸ズワイガニならではのぎゅっと詰まった旨みと甘み、豊かな香りを味わえるという。販売期間は8月22日〜8月31日。

くら寿司「丸ズワイガニ大」

◆本ズワイガニ盛り合わせ

本ズワイガニを使った5種・計6貫を楽しめるセット。盛り合わせ内容は、「特盛本ズワイガニにぎり」「本ズワイガニかに身」「本ズワイガニかに味噌和え」「特大本ズワイガニ」各1貫、「本ズワイガニ開き」2貫。テイクアウト不可。販売期間は8月22日〜8月31日。

くら寿司「本ズワイガニ盛り合わせ」

◆かにクリームコロッケ

濃厚なカニの風味を味わえるクリームコロッケ。クリームは、最初に玉ねぎを炒めて甘みを引き出し、バターなどを加えることで、濃厚なカニの風味とともにコクを出した。注文を受けてから揚げるため、サクサク食感も楽しめる。すでに販売を開始しており、販売期間は9月4日まで。

くら寿司「かにクリームコロッケ」

〈白桃を使ったかき氷も登場〉◆とろける白桃氷

ふわふわなかき氷に、特製シロップや桃のシロップをかけ、白桃、桃クリームをトッピングしたデザート。かき氷には、天然水を長時間かけて冷やすことでできる、純度の高いかき氷専用の氷を使用。専門店でも使われているかき氷機で削ることで、“ふわふわとした雪”のような口どけに仕上げた。テイクアウト不可。8月22日から販売を開始し、無くなり次第終了となる。

くら寿司「とろける白桃氷」

■くら寿司 公式サイト内『極上かにフェア』